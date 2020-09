RDR 2: Den fiesesten Cowboy im Spiel umgibt offenbar ein dunkles Geheimnis

Red Dead Redemption 2 ist ein gigantisches Spiel, in dem es enorm viel zu entdecken gibt. Und so konnte der Reddit-Nutzer NarneX2 ein Geheimnis rund um den düsteren Micah Bell aufdecken.

Ein dunkles Geheimnis: Dazu müsst ihr zu Micahs Versteck im eisigen Hagen Gebirge reisen. Dort findet ihr ein Lager, das aus einer Hütte und einem Verschlag besteht. Zwar gibt es eine Tür am Gebäude, diese lässt sich aber nicht öffnen. Allerdings ist es möglich, durch die Bretter, aus denen die Hütte besteht, ins Innere zu schauen.



Im Haus könnt ihr eine Toilette sehen. Und auf dieser befindet sich eine Leiche. Diese scheint eine Krücke in der Hand zu halten. Wer diese Person ist, das lässt sich nicht feststellen. Ein anderer Fan von RDR 2 konnte mittels Mods ein besseres Bild der Person machen. Sie lehnt sich auf die Krücke und hält das Gesicht in der Armbeuge bedeckt.

SPOILER-WARNUNG: Nachfolgend wird auf entscheidende Ereignisse aus der Geschichte von Red Dead Redemption 2 eingegangen.

Das Geheimnis um den Toten

Handelt es sich um einen Story-Twist? Da die Figur manchen irgendwie an Micah erinnert, kamen bereits Spekulationen auf, dass es sich bei dieser Leiche um den finsteren Cowboy handeln könnte. Micah stirbt in der Story des Spiels. Er wird von Arthur Morgan erschossen und sackt im Schnee zusammen. Doch was, wenn er schwer verwundet überlebt hat und sich in die Hagen Berge retten konnte, wo er dann aber doch starb - und zwar auf der Toilette?

Der Fund von NarneX2 ist jedenfalls sehr spannend und lässt viel Raum für Spekulationen. Es sind gerade solche Kleinigkeiten, die Spieler*innen nach wie vor in RDR 2 entdecken, welche das Spiel auf lange Sicht so spannend machen.

Was glaubt ihr, wer diese Person auf der Toilette ist? Habt ihr den Ort selbst schon besucht?