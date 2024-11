Red Dead Redemption 2-Mod lässt Pferde und Wägen in Überschallgeschwindigkeit durch die Welt fliegen: ‘Es ist jetzt ein Horror-Spiel‘

Nach der Installation von Blurbs' Mod ist mit den Pferden un Wägen in RDR2 nicht mehr zu spaßen.

Mit Modifikationen könnt ihr Spiele stark verändern. Dabei sind gar nicht so viele Mods nötig, um ein ganz anderes Erlebnis zu erreichen. So verändert etwa eine Mod von Creator Blurbs nur eine Kleinigkeit in Red Dead Redemption 2, die aber eine große Wirkung hat und das Game so beinahe in ein Horror-Spiel verwandelt.

Überschallgeschwindigkeit für Pferde und Wägen in Red Dead Redemption 2

Auf X, ehemals Twitter, teilt Blurbs einen Zusammenschnitt seiner Erfahrungen mit seiner eigenen Mod für Red Dead Redemption 2, die Pferden und Wägen Überschallgeschwindigkeit verleiht. Das Video mit Blurbs‘ unterhaltsamen Reaktionen könnt ihr euch hier anschauen:

Was ist im Video zu sehen? Blurbs' Charakter wird in den unterschiedlichsten RDR2-Szenarien von unglaublich schnellen Pferden und Wägen überrannt. So etwa beim Reiten oder beim Spaziergang auf der Straße, als ein Wagen ihn in beiden Fällen so schnell überfährt, dass seine Spielfigur direkt stirbt. Aber auch an abgelegeneren Orten, wie beispielsweise einer Klippe, fliegen Wägen auf ihn zu.

Die gemoddete Geschwindigkeit scheint auch ihren Unsinn mit der Physik-Engine zu treiben, da die Pferde und Wägen durch ihr Tempo gerne mal vom Boden abheben. Das sorgt durch die Absurdität einerseits für urkomische Momente, aber andererseits auch für den einen oder anderen erschreckenden Jump Scare, wenn Blurbs komplett unerwartet überrannt wird.

Wo kann ich die Mod selbst herunterladen? Wir haben weder auf Blurbs‘ Social-Media-Profilen noch auf Nexus Mods die Überschall-Mod für Pferde und Wägen gefunden. Von daher ist es aktuell noch unklar, ob Blurbs die Mod teilen wird, oder ob sie lediglich dem Unterhaltungszweck seiner Videos dient.

Blurbs ist bereits für seine chaotischen Mods bekannt. Beispielsweise hat der Modder alle Charaktere in Red Dead Redemption 2 dauerhaft betrunken gemacht. Auch jetzt arbeite er bereits an der nächsten Mod.

Da bleiben wir gespannt, in welche skurrilen Szenarien Blurbs Arthur Morgan als Nächstes schickt und genießen bis dahin seine Pferde und Wägen mit zu viel Pferdestärken.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Moddet ihr eure Spiele? Falls ja, ein wenig oder bis zur Unkenntlichkeit des Originalwerks?