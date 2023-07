Red Dead Redemption-Fans wollen Remaster so sehr, dass sie jetzt sogar USK-Ratings faken

Einr USK-Freigabe für ein Red Dead Redemption-Remaster? Jubelt bitte nicht zu früh!

Gerüchte zu einem möglichen Remaster oder Remake von Rockstars Open World-Kracher Red Dead Redemption gibt es schon seit vielen Jahren. Kein Wunder, das Original erschien vor mittlerweile über 13 Jahren, für spätere Konsolengenerationen umgesetzt wurde der Titel nie.

Aktuell wabert eine solche Neuauflage wieder vermehrt durch die Gerüchteküche. Auslöser dafür ist eine kürzlich aufgetauchte Alterseinstufung von Red Dead Redemption in Korea, nicht wenige hoffen jetzt auf eine baldige Ankündigung von Rockstar.

Und manche sind von den aktuellen Gerüchten offenbar derart euphorisiert, dass sie sich zu nicht ganz sauberen Aktionen hinreißen lassen.

Was ist da genau los? Auf Twitter wurde ein vermeintlicher Screenshot aus der Datenbank der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (kurz USK) geteilt. Die USK ist in Deutschland für die Alterseinstufung von Spielen verantwortlich.

Der Screenshot zeigt drei Einträge für ein "Red Dead Redemption - Remastered" für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Bei allen steht eine Freigabe ab 18 Jahren – dieselbe wie beim Original auch.

Ist das endlich der Beweis für ein Remaster? Nicht wirklich. Denn wenn man aktuell selbst die öffentlich einsehbare Prüfdatenbank der USK checkt, sind diese Einträge nicht zu finden. Da nicht davon auszugehen ist, dass hier etwas unabsichtlich veröffentlicht wurde – die Kontrollen bei der USK sind sehr streng – handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Fake.

Warum jemand so etwas tun sollte? Mögliche Motive wären die Lieferung eines vermeintlichen "Beweises" für das Remaster oder schlicht das Anschüren der Vorfreude – obwohl sich Rockstar nie offiziell zu einer Neuauflage von RDR geäußert hat.

Wir haben vorsichtshalber bei der USK um ein Statement gebeten und dieses auch bereits bekommen. Wie uns bestätigt wird, handelt es sich definitiv um einen Fake.

Kommt es oder kommt es nicht?

Die Red Dead Redemption-Serie macht seit mittlerweile knapp 5 Jahren Pause, 2018 erschien das famose Red Dead Redemption 2. Ein Remaster des ersten Teils wäre für viele der logische nächste Schritt, zumal dieser auch nie für den PC erschien.

Vor einigen Jahren hieß es, dass Rockstar eine Neuauflage vom Erfolg von möglichen GTA-Remastern abhängig machen würde. Die sind mittlerweile erschienen, die GTA Remastered Trilogie bekleckerte sich allerdings nicht unbedingt mit Ruhm.

So oder so gibt es bislang keine offizielle Ankündigung oder Stellungnahme von Rockstar, nichtmal eine Andeutung kam den Offiziellen über die Lippen. Bis zu einem möglichen Comeback von John Marston und Co. müssen sich die Fans also wohl oder übel weiterhin gedulden.

Was glaubt ihr: wird es ein RDR-Remaster geben oder nicht?