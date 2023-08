Red Dead Redemption-Spielzeit: So lange braucht ihr für Story und Nebenaktivitäten

Die Spielzeit von Red Dead Redemption kommt zwar nicht an den gewaltigen Nachfolger heran, kann sich aber durchaus sehen lassen.

Schon in Red Dead Redemption hattet ihr ordentlich etwas zu tun, bevor der Nachfolger es in Sachen Spielzeit locker überflügelte. Gerade mit dem DLC Undead Nightmare kommt aber ordentlich was zusammen, wenn ihr euch auf einen Ausflug in den Wilden Westen einlasst.

Spielzeit der Story + Gesamtspielzeit

Wie lang genau ihr für Red Dead Redemption braucht, hängt natürlich vollkommen von eurem Spielstil ab. Wenn ihr nur Interesse an der Hauptgeschichte um John Marston habt, dann seid ihr locker an einem Wochenende durch. Doch solltet ihr euch auch für den restlichen Content begeistern können, dann müsst ihr eine ganze Weile mehr einplanen.

Red Dead Redemption-Spielzeit (via Howlongtobeat)

Spielzeit der Story: ~ 18 Stunden

Spielzeit inklusive Nebenaufgaben: ~ 25 Stunden

Completionist: ~ 45 Stunden

Info zu den Nebenbeschäftigungen: Zu optionalen Aufgaben zählen beispielsweise die Fremden-Missionen oder die Challenges, mit denen ihr Verbesserungen für John freischaltet. Dafür gibt es auch unterschiedliche Outfits, die ihr auch über den Abschluss von Bandenverstecken freischalten könnt.

Habt ihr dann noch immer nicht genug von der Banditenjagd, dann warten auf euch 20 Kopfgeldmissionen. Etwas ruhiger geht es bei den Schatzsuchen oder der Jagd zu, von denen ihr jeweils auch Trophäen bzw. Erfolge abstauben könnt.

Noch mehr Spielzeit, dank Undead Nightmare

Der sehr gute DLC zu Red Dead Redemption packt nochmal einiges an Spielzeit oben drauf. Die Jagd nach den Untoten hat zwar nicht viele Nebenaufgaben zu bieten, aber die Hauptgeschichte bietet mehr als genug Spielzeit.

Undead Nightmare-Spielzeit (via Howlongtobeat)

Spielzeit der Story: ~ 7 Stunden

Spielzeit inklusive Nebenaufgaben: ~ 8 Stunden

Completionist: ~ 13 Stunden

Mit Undead Nightmare erwarten euch gut acht Stunden Spielzeit extra.

Bonus für PS3 und Xbox-Spieler

Falls ihr auf PlayStation 3 oder Xbox-Konsolen unterwegs seid, dann habt ihr auch Zugang zum Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption. Obwohl das Spiel mehr als ein Jahrzehnt auf dem Buckel hat, sind die Server immer noch online und beherbergen sogar einige Spieler*innen, wenn ihr Lust auf ein schnelles Match habt. Damit könnt ihr nochmal einige Stunden Spielspaß obendrauf rechnen.

Falls ihr allerdings den Re-Release auf PlayStation 4 oder Switch spielt, dann bleibt euch der Zugang zum Multiplayer verwehrt. Beide Versionen sind nach jetzigen Informationen leider mit dem Mehrspieler nicht kompatibel. Falls sich das noch ändern sollte, halten wir euch auf dem Laufenden.