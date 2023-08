Ihr könnt als John Marston auch unter die Goldsucher gehen.

Gold war nicht nur einer der treibenden Faktoren für die Erschließung des Westens, sondern ist auch oft heute noch ein wichtigster Bestandteil eines guten Westerns. Aber keine Angst. Ihr müsst in Red Dead Redemption nicht selbst zur Pfanne greifen und Gold waschen. Diesen wichtigen Teil haben schon andere für euch erledigt und ihr plündert stattdessen ihre Lager in einer wilden Schnitzeljagd quer durch den Westen.

So startet ihr die Schatzsuche

Wie viele andere Quests auch startet die zehnteilige Schatzsuche-Herausforderung mit einer zufälligen Begegnung in der Wildnis. Für die gibt es nicht wirklich einen festen Standort, daher müsst ihr einfach die Augen aufhalten. Rettet den Mann vor einigen Banditen und er überreicht euch als Belohnung eine Schatzkarte, mit der euren ersten Hinweis erhaltet. Falls ihr zu langsam seid, keine Angst. Ihr könnt die Karte auch seiner Leiche abnehmen.

Damit habt ihr nicht nur direkt den ersten Schritt für die Schatzsucher-Herausforderung abgeschlossen, sondern auch eure erste Karte erbeutet. Auf dieser ist eher grob der Fundort des nächsten Schatzes verzeichnet, wo ihr nicht nur einiges an Gold einsacken könnt, sondern auch direkt die nächste Schatzkarte.

Fundort der neun Schätze

Wir haben euch auf der großen Übersichtskarte alle Fundorte markiert. Dennoch können sie sehr schwer zu finden sein, selbst wenn man den Ort kennt. Eine genauere Beschreibung findet ihr daher in der folgenden Liste:

The Hanging Rock

Da die Karte euch einen Galgen zeigt, ist die Lösung diesmal noch relativ einfach. Direkt nördlich von Armadillo findet ihr den Hanging Rock, wo die örtlichen Verbrecher aufgeknüpft werden. Etwas östlich davon findet ihr die Felsformation. Der Schatz ist genau in der Mitte zwischen den drei Felsen.

Del Lobo Rock

Der Hinweis ist so vage, dass er wirklich nur schwer zu erraten ist. Reist von Armadillo aus nach Süden, bis ihr die Klippen erreicht und haltet Ausschau nach einem Lagerfeuer. Dort in der Nähe gibt es einen Pfad, der die Klippe hinab führt. Der Schatz liegt bei einem Baum.

Tumbleweed

Wenn ihr der Story gefolgt seid, dann müsstet ihr dem Gebäude in Tumbleweed schon begegnet sein. Auf der Rückseite des Gebäudes ist die Luke, geht hinunter bis zum Ende des Kellers und schaut dann rechts.

Rio del Toro

Diesmal nennt euch die Karte sogar den Ort, an dem ihr suchen müsst. Rio Del Toro ist nördlich von Chuparosa. Den Baum könnt ihr kaum verfehlen. Lauft von ihm aus Richtung Fluss und ihr werdet hinter einer Steinmauer fündig.

Crooked Toes

Seid ihr hier noch nicht vorbeigekommen, dann sagt euch die Karte wohl nichts. Die Felsen sind östlich von Escalera und nordwestlich von Crooked Toes. An einem der Felsen könnt ihr wie bei einer Wendeltreppe hochsteigen. Zwischen dem kleinen und großen Felsen auf der Spitze findet ihr dann den Schatz.

Ojo del Diablo

Der Steinbogen auf dem Bild ist sehr auffällig. Ihr findet ihn südlich von Chuparosa. Reitet unter dem Bogen entlang und schaut nach einem kleinen Weg, der euch zum Fuß des Steinbogens führt. Dort liegt der Schatz.

Roca de Madera

Mal wieder auffällige Felsen finden. Reitet am besten von Casa Madrugada nach Westen und der Felsen wartet auf einem Hügel auf euch. Schaut dann in Richtung der Klippe am Fluss und folgt dem Weg, der an der Felswand entlang führt. Am Ende liegt der Schatz.

Broken Tree

Die letzten beiden Schätze liegen in West Elizabeth. Der Baum allein ist allerdings kein guter Hinweis. Der Baum liegt westlich von Blackwater, östlich von Beecher’s Hope. Ungefähr dort, wo die Straßen ein Dreieck bilden, geht zur unteren Ecke. Lauft dann die Mauer entlang, bis ihr den Schatz an der Bruchstelle findet.

Nekoti Rock

Hier müsst ihr zum Gebirge nördlich von Tall Trees. Folgt einem Weg nach oben, bis ihr ein Plateau erreicht. Haltet dort Ausschau nach einer Höhle und im Inneren liegt der Schatz.

Die Belohnungen für die Schatzjagd

Für die Aufgaben bekommt ihr zwei Belohnungen. Habt ihr fünf Schritte der Schatzjagd abgeschlossen, dann werden Postkutschen kostenlos, was euch eine Menge Geld bei der Schnellreise sparen sollte. Wenn ihr sogar alles abschließt, dann bekommt ihr eine neue Tasche, mit der ihr doppelt so viele Materialien mit euch herumschleppen könnt.