Red Dead Redemption-Map: Die komplette Karte mit allen wichtigen Orten

Zwar nicht so groß wie beim Nachfolger, aber immer noch massiv: die Karte von Red Dead Redemption.

Auch wenn Red Dead Redemption mittlerweile mehr als ein Jahrzehnt auf dem Buckel hat, ist die Welt auch heute noch sehr beeindruckend. Rockstar vereint mit der massiven Karte fiktive Versionen von Texas, Utah und Mexiko, deren Detailgrad sich durchaus noch sehen lassen kann.

New Austin

Dieser Teil der Welt besteht aus weiten trockenen Wüsten und erinnert stark an Texas.

Das Startgebiet von Red Dead Redemption und von seinen Ausmaßen auch das größte. Hier lernt ihr in den vier Gebieten Cholla Springs, Río Bravo, Gaptooth Ridge und Hennigan’s Stead die wichtigsten Aspekte, wie ihr im Wilden Westen überlebt. Das ganze Gebiet ist ein Mischmasch aus Kalifornien, Arizona, New Mexico und Texas. Daher reitet ihr hier größtenteils durch weite Steppen, die eher spärlich bewachsen sind.

Dennoch haben sich viele Menschen in dieser unwirtlichen Wildnis niedergelassen. Kleine Städte wie Armadillo, Plainview, Thieves’ Landing und Ratskeller Fork bieten nicht nur vielen Pionieren ein Zuhause, sondern auch den Farmern in der näheren Umgebung Unterhaltung, wie den Arbeitern der Ridgewood Farm und MacFarlane Ranch.

Der wichtigste Ort ist aber Fort Mercer. Dieses schwer bewachte Fort könnt ihr nur mit einer kleinen Armee einnehmen und solltet ihr auch. Denn euer erstes Ziel wartet hier auf lange überfällige Gerechtigkeit.

Nuevo Paraíso

Im fiktiven Mexiko hilft John bei einer Revolution aus.

Das zweite Gebiet schaltet ihr nach dem Sturm auf Fort Mercer frei. Nach einer wilden Floßfahrt mit Irish in der Quest “Wir gehen zusammen ins Paradies ein”, findet ihr euch in einem Abbild des Nordens von Mexiko wieder. Im “neuen Paradies” geht es aber nicht so friedlich zu, wie es der Name vermuten lässt und ihr werdet in eine Revolution waschechte hineingezogen.

Diese bringt euch in alle drei Gebiete Punta Orgullo, Perdido und Diez Coronas. Viel Leben gibt es hier nicht. Mit Chuparosa und Escalera besucht ihr nur zwei Städte, dafür gibt es mehr kleinere Ansiedlungen, wie beispielsweise Torquemada.

Wichtige Orte sind vor allem die Festung El Presidio und das Kloster Las Hermanas.

West Elizabeth

Die größte Stadt von Red Dead Redemption liegt im Westen des letzten Gebiets.

Das dritte Gebiet schaltet ihr während der Hauptkampagne mit der Quest “Zur festgesetzten Zeit” frei, bei der die mexikanische Revolution ihren Höhepunkt findet. Nach einer wilden Kutschfahrt samt Duell steht euch der Norden offen.

Obwohl West Elizabeth auch in Amerika spielt, so repräsentiert es doch ganz andere Staaten als New Austin. Mit seinen dichten Wäldern und kühlem Klima erinnert es mehr an Colorado, Utah oder Wyoming. Hier findet ihr unter anderem auch massenhaft Biber:

Auch wenn dieser Staat bedeutend kleiner ist, als die anderen beiden, so bietet er euch drei Attraktionen: Tall Trees, Great Plains und Blackwater. Die ersten beiden Gebiete sind fantastisch zum Jagen. So findet ihr neben den Bibern auch viele Bären und Pumas, die ihr hier vermehrt jagen könnt.

Blackwater hingegen ist die größte Stadt des Spiels. Hier bekommt ihr alles, was das Herz begehrt.