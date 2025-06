Heute erscheint eine neue Alternative zu EA Sports FC und sie landet direkt zum Release im Game Pass

Rematch verspricht intensive Multiplayer-Fussball-Action.

Obwohl das Champions-League-Finale schon wieder ein paar Wochen zurückliegt, dominiert der Fußball dank Nations League und Klub-WM weiter die Schlagzeilen. Bis zum nächsten Ableger von EA Sports FC dauert es noch ein paar Monate. Dafür geht heute mit Rematch eine spannende Alternative an den Start, die ihr direkt zum Release im Game Pass ausprobieren könnt.

Rematch: Alle Infos zum Release

Rematch ist das neue Spiel der Sifu-Entwickler*innen von Sloclap. Der Titel erscheint am 19. Juni 2025 für die PS5, die Xbox Series X/S und den PC. Direkt zum Release landet das Sportspiel zudem im Xbox Game Pass. Vorbesteller*innen der Pro- und Elite Edition können schon seit dem 16. Juni virtuell kicken.

1:04 Rematch angekündigt: Das neue Spiel der Sifu-Macher wird ganz anders, als ihr denkt

So funktioniert Rematch: Tatsächlich erinnert Rematch beim Gameplay eher an den beliebten Multiplayer-Hit Rocket League als an klassische Fußballsimulationen wie EA Sports FC 25 oder eFootball.

Ihr steuert nämlich kein komplettes Team, sondern betretet den Platz aus der Schulterperspektive und übernehmt die Kontrolle über nur eine Spielfigur. Die kann natürlich mit allerlei kosmetischen Items wie Frisuren, Schuhen und Accessoires individualisiert werden.

Gespielt wird in 5-gegen-5-Matches mit Freund*innen oder zufälligen Mitspieler*innen. Abseits, Fouls und Außenlinien gibt es nicht, der Ball wird dank Banden immer im Spiel gehalten. Neben der Torwartposition, die bei jedem Anstoß wechselt, gibt es auch keine festen Rollen.

Der Spielablauf ist dadurch auch nicht unbedingt auf Realismus getrimmt. Stattdessen geht es um schnelle Reaktionen, präzise Abschlüsse und knifflige Entscheidungen. Und natürlich das Zusammenspiel aller Team-Mitglieder.

Ähnlich wie in Rocket League soll dadurch das Können der jeweiligen Spieler*innen im Vordergrund stehen. Über ein Ranking-System könnt ihr aufsteigen und euch so mit den allerbesten der Welt messen.

Rematch soll in den kommenden Monaten und Jahren regelmäßig mit neuen Inhalten, Spielmodi und Seasons versorgt werden. Ob dieser Plan auch aufgeht, dürfte stark mit den tatsächlichen Spielerzahlen zusammenhängen.

Habt ihr Rematch schon ausprobiert? Wie gefällt euch das Sportspiel bisher?