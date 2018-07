Resident Evil 2 Remake - Collector's Edition angekündigt, das steckt drin

Resident Evil 2 Remake erscheint auch in Form einer Collector's Edition - zumindest in den USA. Das gab Capcom im Zuge der Comic-Con in San Diego bekannt.

Die CE ist bei GameStop USA für 200 US-Dollar erhältlich und kann ab sofort vorbestellt werden.

Das steckt drin:

Resident Evil 2 Deluxe Edition

Spezielle Deluxe-Verpackung

Digitaler Soundtrack mit neuen Songs und alten Tracks aus dem Original

R.P.D. Renovierungsdesign-Poster

12 Zoll große Leon S. Kennedy-Figur

32-seitiges Artbook

Extra DLC-Pack Code

Die Inhalte des DLC-Pakets

Mit dem Code für das DLC-Pack schaltet ihr weitere Boni wie Kostüme frei. Hier alle Inhalte:

Leon-Kostüm: "Arklay Sheriff"

Leon-Kostüm: "Noir"

Claire-Kostüm: "Militär"

Claire-Kostüm: "Noir"

Claire-Kostüm: "Elza Walker"

Deluxe-Waffe: "Samurai Edge - Albert Model"

"Originalversion" Soundtrack-Swap

Bislang ist die Collector's Edition ausschließlich für den amerikanischen Markt angekündigt. Es bleibt abzuwarten, ob es die CE auch nach Europa schafft. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PS4 und Xbox One.