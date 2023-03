In der Resident Evil 4-Demo könnt ihr eine geheime Waffe finden und so geht's

Mit der TMP könnt ihr im Ganado-Dorf ordentlich aufräumen.

Seit der letzten Woche könnt ihr mit der 'Chainsaw Demo' schon einmal einen Blick in das kommende Resident Evil 4-Remake werfen und den Beginn des Spiels ausprobieren. Entwickler Capcom hat in der Demo einige Geheimnisse eingebaut, die sich beim Durchspielen leicht übersehen lassen. Dazu gehört neben einem härteren Schwierigkeitsgrad auch eine versteckte Waffe.

Um welche Waffe handelt es sich? Im Dorf verbirgt sich die TMP, also eine Maschinenpistole, von der ein paar Schüsse ausreichen, um Gegner zu erledigen. Allerdings müsst ihr ein paar wichtige Dinge beachten, um sie zu finden.

So findet ihr die TMP in der Resident Evil 4-Demo

Startet die Demo und lauft mit Leon bis zur Jagdhütte. Betretet die Hütte und spielt bis zu der Stelle, in der ihr im Keller den Hüttenbewohner erledigt habt. Öffnet dann euer Inventar und entfernt alle Items daraus. Es darf sich keine Waffe oder Gegenstand mehr darin befinden. Lauft anschließend weiter bis zum Dorfeingang, angreifende Gegner ignoriert ihr am besten. Wichtig: Sammelt auf dem Weg KEINE Gegenstände ein.

Im Dorf angekommen lauft ihr geradewegs weiter, an den Ganados vorbei und auf den Kirchturm zu. Sprintet rechts daran vorbei bis hinten in die Ecke. Hier befindet sich ein Schacht mit Leiter, die in den Untergrund führt. Dieser Zugang ist normalerweise verschlossen, durch das oben erklärte Prozedere nun aber geöffnet.

Unten angekommen findet ihr ein paar Holztonnen mit Munition sowie die TMP in einem Koffer. Diese könnt ihr direkt im Anschluss an den Ganados ausprobieren, von denen euch einige vermutich direkt bis in den Untergrund gefolgt sind, also Vorsicht!

Hier könnt ihr euch einen aktuellen Trailer zum Resident Evil 4 Remake anschauen:

2:28 Resident Evil 4 - Neues Gameplay aus dem Remake und Demo angekündigt

Versteckt die Demo noch mehr Geheimnisse?

Neben der TMP könnt ihr in der Demo auch wie erwähnt noch einen zweiten Schwierigkeitsgrad auswählen, wie das funktioniert, erklären wir euch in einem separaten Guide. Außerdem haben wir ein paar Tipps, um im Ganado-Dorf zu überleben:

Darüber hinaus ist es möglich, dass noch nicht alle Geheimnisse der Demo gelüftet wurden. Denn unter anderem befindet sich in einem der Häuser im Dorf ein abgeschlossenes Schränkchen, das noch niemand öffnen konnte. Bislang ist unklar, ob der Schlüssel dafür irgendwo in der Demo verborgen ist oder dieser Schrank erst später im Hauptspiel geöffnet werden kann.

Resident Evil 4 erscheint am 24. März 2023 für die PS5, Xbox Series X/S, PS4 und den PC.

Welche Geheimnisse in der Demo habt ihr schon entdeckt?