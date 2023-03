Resident Evil 4 Remake: Pult mit Druckflächen-Rätsel - Das sind die richtigen Symbol-Kombinationen

So löst ihr das See-Rätsel in Resident Evil 4 Remake und bekommt den Kirchenschlüssel.

Um in Kapitel 4 des Resident Evil 4 Remakes an den Kirchenschlüssel zu kommen, müsst ihr erst zwei Rätsel lösen, bei denen ihr jeweils an einem Pult die drei richtigen Symbole drücken sollt. Wir verraten euch hier, wie ihr die richtige Kombination für beide findet.

Große Höhle mit Schrein-Pult: Das sind die 3 richtigen Symbole

Die große Höhle mit Schrein befindet sich südwestlich des Sees. Um zur verschlossenen Tür mit dem Pult zu kommen, müsst ihr erstmal am Steg anlegen und euch dann zu Fuß Richtung Norden vorarbeiten. Im oberen Bereich der Höhle findet ihr dann das Pult.

Um die damit verbundene Tür zu öffnen, müsst ihr die richtigen drei Symbole drücken. Das Spiel verrät euch allerdings nicht die Kombination, ihr müsst euch also ganz genau umschauen. Tatsächlich findet ihr die Lösung nämlich an den Wänden der Höhle, hier sind die korrekten Symbole nämlich mit gelber Farbe angemalt.

So sehen die Symbole in der Höhle aus:

Jetzt müsst ihr die drei Symbole nur noch beim Pult eingeben. Die Reihenfolge ist dabei egal. Habt ihr die Tür einmal geöffnet, könnt ihr dahinter den Kopf des Abtrünnigen an euch nehmen.

Das ist die richtige Kombination:

Kleine Höhle mit Schrein-Pult: Das sind die 3 richtigen Symbole

In Nordosten des Sees befindet sich eine weitere Höhle mit einem Schrein. Hier müsst ihr die zweite Hälfte des Rätsels lösen. Die Vorgehensweise ist dabei identisch, ihr müsst euch also nach den drei gelben Symbolen in der Höhle umsehen, um die Tür mit dem Pult zu öffnen.

So sehen die Symbole in der Höhle aus:

Auch hier gebt ihr die drei Symbole wieder in beliebiger Reihenfolge beim Pult im Erdgeschoss ein. Ist die Tür geöffnet, könnt ihr dahinter den Kopf des Gotteslästerers und zudem eines der sechseckigen Teilstücke an euch nehmen.

Das ist die richtige Kombination:

Mehr Guides zu Resident Evil 4 Remake gibt es hier:

Kircheninsignie bekommen

Habt ihr beide Steinköpfe, könnt ihr jetzt in die Höhle mit den Malereien zurückkehren. Begebt euch hier zu der steinernen Skulptur mit den beiden offenen Handflächen. Setzt nun jeweils einen Stein-Kopf in eine der Handflächen ein und der Kirchenschlüssel wird für euch freigegeben. Damit könnt ihr nun zur Kirche zurückreisen und das eiserne Tor öffnen, das bislang den Eingang verschlossen hat.