Resident Evil 4 Remake: So findet ihr ganz einfach blaue Medaillons und darum sind sie so nützlich

Das bringen euch die blauen Medaillons im Resident Evil 4 Remake.

Wenn ihr im Resident Evil 4 Remake die Farm und die dahinterliegende Mühle erreicht, stoßt ihr zum ersten Mal auf blaue Medaillons, die an Fäden baumeln. Im Originalspiel gab es sie auch schon, da "funktionierten" sie allerdings ein bisschen anders als in der Neuauflage. Wir verraten euch, wo der Unterschied liegt, warum es sich auch im Remake lohnt, sie zu sammeln und wie ihr sie ganz einfach findet.

Darum solltet ihr die Medaillons unbedingt abschießen

Schon im ersten Kapitel seht ihr die relativ auffälligen Medaillons. Fünf von ihnen sind rund um die Mühle und den Bauernhof am Spielanfang verteilt.

Was bringen diese Medaillons? Die Sammelobjekte gehören im Remake zu Nebenaufgaben, die ihr beim Händler einlösen könnt. In der Spielwelt gibt es blaue Auftragszettel, die euch ganz unterschiedliche Aufgaben geben. An mehreren Stellen müsst ihr je fünf Medaillons finden und abschießen, damit die Aufgabe erfüllt ist.

Habt ihr das erledigt, bekommt ihr beim Händler im Tausch dafür sogenannte "Spinelle". Das sind Edelsteine, die ihr dann wiederum gegen nützliche Gegenstände tauschen könnt. Dazu gehören unter anderem ein Laser-Visier, Schatzkarten, die euch helfen, wertvolle Gegenstände zu finden oder sogar Schätze selbst, die ihr zu Geld machen könnt.

Hier haben wir noch mal die Medaillons beim Bauernhof für euch in der Übersicht:

Im Originalspiel war das anders: Während ihr in der Neuauflage je fünf Medaillons in unterschiedlichen Gebieten finden könnt, gab es im Original nur zehn Medaillons im ganzen Spiel. Sie waren auf den Abschnitt rund ums Dorf verteilt.

Hattet ihr alle gesammelt, gab euch der Händler dafür die Punisher-Pistole, die durch mehrere Gegner schießt. Die könnt ihr in der Neuauflage ganz regulär kaufen.

Tipp: So findet ihr die Medaillons richtig leicht

Sonderlich schwer sind die meisten Medaillons so oder so nicht zu entdecken. Aber ihr könnt es euch noch ein ganzes Stück leichter machen: Sobald ihr den zugehörigen Auftrag findet, der euch anweist, die blauen Scheiben abzuschießen, werden alle im selben Gebiet auf der Karte angezeigt.

Bei der Mühle hängt der Auftrag an einer Wand bei dem großen Tor, das zunächst verschlossen ist. Auch in den anderen Gebieten solltet ihr die Augen nach den Auftragszetteln offenhalten. Ob es nicht dagegen mehr Spaß macht, die Medaillons selbst zu suchen, müsst ihr entscheiden.

Habt ihr schon Medaillon-Aufträge erledigt?