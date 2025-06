Pokémon Karmesin/Purpur zeigt Donphan-Shiny mit falschen Farben und Fans finden: Das sollte es wirklich geben

Die Shiny-Variante von Donphan ist wenig beeindruckend, aber eine bestimmte Alternative hingegen schon. (Bild: © The Pokémon Company / OLM)

"Wenn der Bug besser ist als das Feature": So beschreibt ein Reddit-User das Phänomen, das er gerade zu Gesicht bekommen hat. Und zwar kann es in Pokémon Karmesin und Purpur wohl während der Ladezeit des Menüs dazu kommen, dass die Farben der schillernden Pokémon falsch angezeigt werden. Einem bestimmten Redditor ist das bei seinem Donphan aufgefallen, was zahlreiche entzückte Reaktionen und Ideen der Pokémon-Community zur Folge hat.

Dieses falsch gefärbte Shiny Donphan begeistert die Pokémon-Community

Weil Redditor AicBeam die aktuellen Pokémon-Editionen auf einer gewöhnlichen Switch-Konsole spielt, lädt und ruckelt alles mehr als in den verbesserten Switch-2-Upgrades. Während dieser längeren Ladezeit wird das schillernde Donphan kurz in einer anderen Farbe angezeigt, ehe die eigentliche Färbung lädt. So sieht die "neue" rote Färbung aus:

So sind Shinys womöglich früher entstanden

Donphan ist in seiner gewöhnlichen Form blau-gräulich. Die schillernde Variante geht in Richtung grün-gelb. Oftmals verhalten sich die schillernden Varianten von Pokémon älterer Generationen komplementär zu ihren Standard-Formen. Im folgenden Artikel erfahrt ihr mehr dazu:

Bei Donphans Shiny-Variante wurden die Farben nicht einfach nur umgekehrt. In unserem Selbsttest entdecken wir jedoch Ansätze dazu:

Oben links: gewöhnliches Donphan, Oben rechts: unser Komplementär-Donphan, Unten mittig: Shiny-Donphan aus Karmesin/Purpur

Die Komplementär-Version von Donphan hat grün-bräunliche Elemente, die wir im Shiny wiederfinden – wenn auch an anderen Stellen. Das passt aber zur Vermutung von Fans, dass bereits in früheren Editionen mit einem Shiny-Algorithmus sowie manuellen Anpassungen gearbeitet wurde.

Als Pokémon der zweiten Generation fällt Donphan in dieses Muster. Selbst wenn sich der Algorithmus nicht komplett komplementär verhält, bleiben Anzeichen zur Verwendung des Farbrads vorhanden.

Reaktionen und Ideen der Community

Die Kommentare unter dem Reddit-Beitrag zeigen sich begeistert:

"Ehrlich jetzt, das sieht krank gut aus" – Sensei_Ochiba

"Sagt was ihr wollt über dieses Shiny, aber es sieht unendlich mal besser aus als Phanpy " – Weekly-Dog-6838

" – Weekly-Dog-6838 "Sieht besser aus. Grüne Shinys sind blöd" – KyojiriShota

Außerdem sprechen User wie Other-Dimension-1997 über die Idee, mehrere Shiny-Variationen pro Pokémon einzuführen. Weil in den Stadium-Spielen für den N64 einige Taschenmonster abweichende Farben hatten, sind User wie Raivica davon ausgegangen, dass dies die Zukunft der Shinys sei. Die Realität ist eine andere.

So kreativ wir die Idee auch finden, würde das den Sammelwahn um ein Vielfaches steigern und die Entwickler*innen vor die Aufgabe stellen, für über 1000 Pokémon-Exemplare mehrere alternative Farb-Kombinationen auszudenken, die im besten Fall auch noch gut aussehen sollen. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands zweifeln wir aktuell daran, dass die Pokémon Company sich dieses Unterfangen aufhalst.

Wie steht ihr zu Shiny-Pokémon? Seid ihr mit ihnen komplett zufrieden, wünscht ihr euch eine Überarbeitung bei kaum verfärbten Exemplaren wie Phanpy oder sollten die Entwickler*innen das ganze Konzept mal ordentlich umkrempeln?