Dass dieser Trick funktioniert, hat uns wirklich verblüfft.

Das Resident Evil 4 Remake hält nichts davon, uns erst mal langsam an die Action heranzuführen. Gleich am Spielanfang werden wir im Dorf von richtig vielen zombieähnlichen Gegnern überrannt, unter die sich zu allem Überfluss auch noch ein Kettensägen-Killer mischt. Dann heißt es: Überleben, bis die Kirchenglocke läutet.

Das klappt eigentlich am besten, indem wir im Kreis rennen und ab und zu mal feuern. Eigentlich. Denn zumindest im New Game Plus gibt es einen anderen geheimen Weg. Mit dem sparen wir uns nicht nur den Kampf – er ist auch einfach zu witzig!

Mit diesem witzigen Trick spart ihr euch den Kampf

Schon im alten Spiel galt es, durchzuhalten, bis der Ton der Glocke erklingt und alle Feinde wie ferngesteuert in die Kirche pilgern, was nach Ablauf einer gewissen Zeit passiert.

So lange zu überleben war im Originalspiel um einiges leichter, weil es damals weniger Gegner gab, diese nicht so agil waren und der Tod des Kettensägen-Mörders die Glocke sofort zum Läuten brachte. Damals witzelte Leon noch, ob nun alle zum Bingo gehen würden.

Im Remake gibt es - zumindest im New Game Plus - eine coole Möglichkeit, den ganzen Kampf zu beenden, bevor er wirklich angefangen hat. Statt geduldig zu warten, bis das laute Gebimmel endlich anfängt und alle in die Kirche lockt, kann Leon das Ganze selbst in die Hand nehmen.

Bringt er die Glocke nämlich mit einem gezielten Gewehrschuss zum Läuten, hat das dieselbe anziehende Wirkung auf die Dorfbevölkerung. Sie ziehen einfach ab, ohne Leon weiter zu beachten. Im Video zeigen wir euch, wie das aussieht:

1:44 Resident Evil 4 Remake - So überspringt ihr das Dorf im New Game Plus

Warum geht das nur im New Game Plus? Ganz einfach, beim ersten Spieldurchlauf hat Leon an dieser Stelle noch kein Gewehr. Manche Fans berichten zwar, es sei auch mit der Pistole möglich, allerdings nur in ganz seltenen Glücksfällen - und dafür dürfte kaum die Munition ausreichen. Uns ist das Kunststück zumindest nicht gelungen.

Vielleicht liegt es ja daran, dass Leon beim ersten Durchlauf noch gar nicht weiß, was das Läuten der Glocke bewirkt. Das ist ihm erst klar, wenn wir ihn im New Game Plus erneut durch die Hölle schicken... kleiner Spaß. Natürlich impliziert die Story auch beim NG+, dass Leon zum ersten Mal nach Ashley sucht.

Wir sind so oder so begeistert. "Bitte was?", war unsere erste Reaktion, als wir von diesem lustigen kleinen Detail gehört haben. Wie interaktiv die Welt im Remake reagiert, begeistert uns immer wieder. Wir haben es beispielsweise auch erlebt, dass Schweine unsere Gegner attackieren oder eine verirrte Axt im Flug einen Gegner trifft. Die Summe vieler Kleinigkeiten lässt die Neuauflage richtig lebendig wirken.

Habt ihr im Remake auch spannende Details entdeckt?