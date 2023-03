Ganz so manisch wie Ashley sehen wir hoffentlich noch nicht aus, aber auch wir haben viel Spaß mit dem Resi 4-Easter Egg.

"Spielt ihr Resident Evil 4 mit dem Remake gerade zum ersten Mal und wollt etwas Tolles sehen? Dann schießt doch in Kapitel 3 mal auf den See an der Stelle, wo ihr das Boot mit Benzin befüllen müsst!" ...So oder so ähnlich klingt es, wenn Resi 4-Veteranen gerade Neulinge trollen. Glaube ich zumindest. Nicht, dass ich das je gemacht hätte.

Okay, erwischt – auch ich habe mich dazu hinreißen lassen, meine Freund*innen mit einem der witzigsten, aber auch fiesesten Easter Eggs in Resident Evil 4 Remake reinzulegen. Es lohnt sich jedoch auch, denn die Stelle ist ziemlich witzig, zumindest wenn man anderen dabei zuschaut.

Resident Evil 4-Veteranen locken Neulinge in fiese, aber witzige Monsterfalle

Bei besagter Stelle handelt es sich um ein Easter Egg, das es so ähnlich schon im originalen Resident Evil 4 gab. In den ersten Stunden des Spiels kommt Leon nämlich an einem großen See vorbei. Schießt er hier ein paar Mal auf das Wasser, wird er von einem riesigen Seemonster gefressen und es heißt "Game Over". In der HD-Edition des Spiels gibt es dafür sogar eine Trophäe.

Die bekommt ihr im Remake zwar nicht, das Easter Egg hat es aber dennoch ins Spiel geschafft. Wenn ihr in Kapitel 3 nämlich am Steg mit dem Boot steht, könnt ihr auch hier ins Wasser schießen und Leon beim grausigen Ableben zusehen.

Wenn ihr keine Lust habt, selbst in den Bildschirm-Tod zu tappen, könnt ihr euch die kurze Szene hier anschauen:

0:18 Resident Evil 4 Remake: Das passiert, wenn ihr auf den See schießt

Zugegeben, ein wenig fies ist es, Neulinge mit diesem vermeintlichen "Trick" zu trollen. Es geht aber noch gemeiner. In zahlreichen Steam-Reviews etwa suggerieren Fans, dass ihr Schätze oder Items dafür bekommt, wenn ihr auf den See schießt. Andere bewerten diese Reviews dann auch noch als hilfreich. Das ist natürlich eine eiskalte Lüge. Aber vielleicht solltet ihr es trotzdem selbst einmal ausprobieren – nur um ganz, ganz sicher zu gehen natürlich.

Ich zumindest bereue nicht, meine Freund*innen an der Nase herumgeführt zu haben. Dafür hatte ich einfach viel zu viel Spaß dabei, ihnen zuzusehen, wie sie gefressen werden.

Habt ihr eure Freund*innen auch mit diesem Easter Egg getrollt oder seid ihm selbst auf den Leim gegangen?