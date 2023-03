Resident Evil 4 Remake: Wir haben Ashley und Co. mit Eiern beworfen und das ist passiert

Die NPCs in Resident Evil 4 wollen nicht gerne mit Eiern beworfen werden.

Bald ist Ostern, die Zeit, in der wir Eier bemalen und suchen... Oder, im Falle von Resident Evil 4, nach Leuten werfen. Im Normalfall nutzen wir die kleinen Snacks, die Hühner in der Spielwelt fallen lassen, um uns zu heilen. Wir können sie aber auch ausrüsten und wie Handgranaten werfen. Aber was sagen Ashley, Luis und der Händler dazu, wenn sie von diesen speziellen Geschossen getroffen werden?

Das sind die Reaktionen auf Eierattacken

Die RE4 Neuauflage begeistert uns an vielen Stellen damit, wie interaktiv die Spielwelt auf uns reagiert - oder wie Leon auf sie reagiert. Darum haben wir uns gefragt, ob die NPCs einen speziellen Kommentar darauf haben, wenn wir sie mit Eiern bewerfen. Und ja - Capcom hat offensichtlich damit gerechnet, dass wir kleinen Strolche das ausprobieren.

Das sagt der Händler: Im alten Spiel konnten wir den coolen Typ tatsächlich noch erschießen. Natürlich könnte das kaum jemand wollen, aber was, wenn eine Krähe hinter dem Händler sitzt?! Huch! Im Remake können wir nicht mehr auf ihn zielen. Werfen wir eine Handgranate auf ihn, duckt er sich nur ein wenig, zeigt sich aber sonst wenig beeindruckt.

Werfen wir dagegen ein Ei auf ihn, entweicht ihm in der englischen Spracheausgabe ein "Oi!". Auf Deutsch ist es "hey". In unserem Videozusammenschnitt seht ihr, wie die unterschiedlichen Charaktere reagieren:

0:24 Resident Evil 4 Remake: Das passiert, wenn wir NPCs mit Eiern bewerfen

Witzig finden wir auch ein anderes kleines Geheimnis, das Capcom ins Remake eingebaut hat. Mehr über den Trick lest ihr in diesem Artikel:

Auch Ashley und Luis haben spezielle Sprüche, für den Fall, dass sie Opfer unserer fiesen Eierattacken werden. Ashley wirkt in unserem Video schon so, als wäre sie bereits öfter von Leon mit etwas beworfen werden. Sie sagt: "Really?", beziehungsweise auf Deutsch: "Echt jetzt?". Luis will wissen, ob Leon das lustig findet.

Wen habt ihr im Resident Evil 4 Remake schon mit Eiern beworfen? Hättet ihr eine Reaktion erwartet?