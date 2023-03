Vorsicht! Resident Evil 4 Remake hat einen Game Breaking-Bug - So vermeidet ihr ihn!

Sobald ihr wisst, was ihr nicht tun dürft, lässt sich dieser Bug ganz leicht vermeiden.

Die schlechte Nachricht: Im Resident Evil 4 Remake gibt es einen Game-breaking Bug, der dafür sorgt, dass ihr ein bestimmtes Schlüssel-Item nicht erhaltet und somit die Story nicht beenden könnt.

Die gute Nachricht: Der Fehler tritt nur unter ganz bestimmten Bedingungen auf, die ihr leicht vermeiden könnt, wenn ihr wisst, worum es geht. Wir verraten euch - natürlich spoilerfrei - worauf ihr achten müsst.

So vermeidet ihr den Fortschritts-Bug

Capcom hat in einem Tweet über den Fehler informiert, sich für die Umstände entschuldigt und mitgeteilt, man arbeite bereits an einer Lösung. Was ihr genau tun müsst, damit der Bug bei euch nicht auftritt, hat das Entwickler-Team ebenfalls verraten.

Wann kann der Fehler auftreten? Zu Beginn vom 12. Kapitel.

Zu Beginn vom 12. Kapitel. Was passiert an dieser Stelle (spoilerfrei)? Das Kapitel beginnt mit einer Zwischensequenz. Direkt danach habt ihr einen Schlüssel im Inventar, der in der Cutscene thematisiert wird.

Das Kapitel beginnt mit einer Zwischensequenz. Direkt danach habt ihr einen Schlüssel im Inventar, der in der Cutscene thematisiert wird. In welchem Fall kann an dieser Stelle der Fehler auftreten? Ganz einfach: Wenn ihr mit eurem Messer herumfuchtelt. Das ist an diesem Punkt aber überhaupt nicht nötig. Also - Finger weg vom Pad, bis eine Benachrichtigung rechts oben am Bildschirm auftaucht und euch darüber informiert, dass ihr das Schlüssel-Item erhalten habt. Stecht ihr zu früh zu, kann es schlicht und ergreifend passieren, dass ihr den Gegenstand nicht erhaltet.

Nachdem die Nachricht aufgetaucht ist, könnt ihr ganz einfach in eurem Aktenkoffer überprüfen, ob das Item auch wirklich im Inventar ist. Ihr findet es nicht bei den Verbrauchsgegenständen, sondern im Reiter bei den Schätzen und Schlüssel-Gegenständen.

Spoilerwarnung: Im nächsten Abschnitt verraten wir euch, um welches Item es sich handelt.

Ihr habt bereits weitergespielt und wollt im Nachhinein überprüfen, ob ihr den Gegenstand erhalten habt? Dann wisst ihr, worum es geht: Es ist Luis' Schlüssel. Ist er nach der genannten Stelle nicht in eurem Inventar, dann habt ihr aktuell zwei Möglichkeiten: Entweder ihr ladet einen alten Spielstand neu, um ihn am Anfang von Kapitel 12 zu erhalten, oder ihr wartet ein paar Tage ab.

Capcom hat im Tweet nämlich angekündigt, mit dem Fix dafür zu sorgen, dass ihr auch weiterspielen könnt, wenn der Fehler bereits aufgetreten ist und ihr auf eurem Spielstand weiterzocken wollt, ohne noch mal neu zu laden.

Seid ihr bereits an dieser Stelle und habt ihr das Item erhalten?