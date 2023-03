Das Resident Evil 4-Remake bekommt schon bald einen ersten Gratis-DLC.

Das Resident Evil 4-Remake erscheint heute, am 24. März. Aber danach ist noch nicht Schluss und es dauert gar nicht mal so lange, bis es inhaltlichen Nachschub gibt. Der erste DLC erscheint schon im April, kostet nichts und liefert den Söldner- beziehungsweise Mercenaries-Modus nach.

Resident Evil 4: Das Remake bekommt seinen ersten DLC schon in wenigen Wochen

Das wissen wir zu DLCs: Zu Release gab es noch keine DLCs, aber es wurde bereits offiziell angekündigt, dass der Söldnermodus noch nachgereicht werden soll. Außerdem hat Capcom versprochen, auch noch ein PSVR 2-Update für die Resident Evil 4-Neuauflage zu veröffentlichen, um den Titel auch mit dem Virtual Reality-Headset spielen zu können.

Söldnermodus hat einen Termin: Zum Release des Mercenaries-Modus wurde jetzt auch der Release-Termin bekannt gegeben. Es dauert nicht mehr lange, ihr könnt schon am 7. April damit loslegen, wenn ihr wollt.

Es wird ein Gratis-DLC: Ihr müsst für den Mercenaries-Modus nicht nochmal extra in die Tasche greifen. Die Erweiterung soll komplett kostenlos sein.

Passend zum Release-Tag gibt es hier unseren GamePro-Test zum Resident Evil 4-Remake und den frischen Launch-Trailer:

0:40 Resident Evil 4 - Launch-Trailer zum Action-Horror-Remake

Was ist der Söldnermodus? Im Original-Resident Evil 4 war der Söldnermodus ein freischaltbares Minispiel. Es stand erst zur Verfügung, nachdem das Hauptspiel einmal durchgespielt worden war. Vor allem ging es darin darum, innerhalb kurzer Zeit so viele Gegner wie möglich zu erledigen, um möglichst hohe Punktzahlen zu ergattern.

Und der Separate Ways-DLC? Neben den Söldnern könnte auch noch der Separate Ways-Modus aus dem Original zurückkehren. Darin spielen wir Ada Wong und erleben einige Augenblicke der Hauptstory aus einer ganz anderen Perspektive.

Das Ganze wurde zwar noch nicht bestätigt, könnte Gerüchten zufolge aber schon dieses Jahr erscheinen und außerdem auch noch deutlich umfangreicher werden, als es früher war.

Welchen Extra-Modus habt ihr im Original am liebsten gespielt, auf was für DLCs freut ihr euch am meisten?