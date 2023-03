Ada Wong taucht auch im Remake von Resident Evil 4 auf, aber Separate Ways fehlt bisher.

Dem Resident Evil 4 Remake fehlt der Bonus-Modus Separate Ways. Den kennen Fans des Originals aus allen Versionen, die nach der Gamecube-Fassung veröffentlicht wurden: Ihr spielt darin Ada Wong und erlebt Momente aus der Hauptstory aus einer anderen Perspektive. Offenbar soll das aber noch dieses Jahr als DLC und umfangreicher als früher nachgeliefert werden.

Resident Evil 4-Remake: Diese DLCs kommen angeblich noch, sagt bekannter Leaker

Darum geht's: Resident Evil 4 bekommt ein Remake. Es erscheint diese Woche und erfreut sich schon jetzt größter Beliebtheit. Auf Metacritic zählt es zu den besten Spielen des Jahres und auch in unserem großen GamePro-Test zu Resident Evil 4 gibt es fast nur Lob. Aber wie geht es nach dem Release weiter?

Hier könnt ihr euch einen Trailer zum Remake von Resident Evil 4 ansehen:

2:14 Resident Evil 4 Remake - Neuer Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

Mercenaries und PSVR2: Laut den Angaben des Insiders und Leakers Dusk Golem kommen zunächst zwei kostenlose DLCs für das Resident Evil 4-Remake auf den Markt. Dabei handelt es sich um den Söldner- beziehungsweise Mercenaries-Modus und ein PSVR2-Update, die von Capcom auch schon offiziell angekündigt wurden.

Der Separate Ways-DLC dagegen soll deutlich umfangreicher werden, als es beim Original der Fall war. Was genau das bedeutet, erklärt der Leaker nicht. Aber offenbar fallen die Änderungen so aus, dass Separate Ways als eigener, kostenpflichtiger DLC erschienen soll. "Wahrscheinlich" sogar noch in diesem Jahr.

Wie seriös ist das? Ziemlich. Dusk Golem aka AestheticGamer hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Prognosen Recht behalten. Capcom und Resident Evil zählen darüber hinaus auch noch zu seinen Spezialgebieten. Das Ganze könnte also durchaus Hand und Fuß haben.

Auch wenn das alles ziemlich logisch und sinnvoll klingt: Fest steht es aber natürlich trotzdem noch nicht. Bis es eine offizielle Ankündigung gibt, solltet ihr diese Behauptungen also noch mit Vorsicht genießen und als Gerücht behandeln. Wir haben bei Capcom nachgefragt.

Was passiert im Original? Separate Ways wurde ab der PS2-Version von Resident Evil 4 nach dem Abschluss der Hauptstory freigeschaltet. Wir spielen darin Adas Rolle in der Story nach. Das bedeutet, dass wir einige kurze, frische Einblicke in die Geschichte und natürlich anderes Gameplay bekommen.

Wie fändet ihr einen Bezahl-DLC für das Resi 4-Remake? Mochtet ihr Separate Ways und was erhofft ihr euch davon?