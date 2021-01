Am 7. Mai erscheint mit Resident Evil Village der achte Teil der Action-Horror-Reihe. Neben der Standardversion wird es auch eine Deluxe- und sogar zwei Collector's Editions geben. Letztere bietet in seiner Premium-Version ein Paket, das für treue Fans mit besonders tiefen Brieftaschen interessant sein könnte.

Wie dem japanischen Shop von Capcom zu entnehmen ist, kostet die Complete Set Collector's Edition umgerechnet 1.530 Euro, was vor allem auf den Mantel von Chris Redfield zurückzuführen ist.

Zwei Collector's Editions für Resisent Evil 8

Die Standard- und Deluxe Edition von Resident Evil Village kommen mit verschiedenen digitalen Extras wie dem Multiplayer Resident Evil Re:Verse oder dem Survival-Set. Auf der offiziellen Website von Resident Evil könnt ihr sie detailliert einsehen. Die Editionen, die besonders hervorstechen, sind aber die beiden Collector's Editions mit ihren physischen Inhalten:

Inhalte der Standard Collector's Edition

Hauptspiel Resident Evil Village

Steelbook

64-seitiges Artbook

Karte aus einem Mikrofasertuch

Chris Redfield-Figur

Trauma-Paket (DLC)

Weitere Premium-Inhalte sind nicht billig: Neben dieser eher handelsübliche Collector's Edition wird in Japan über den Capcom-Shop noch eine besonders limitierte PS5/PS4-Fassung angeboten. Allerdings hat die Complete Set Collector's Edition mit 192.500 Yen, also umgerechnet rund 1.530 Euro, einen stolzen Preis. Der ergibt sich vor allem durch die Mantel-Replika, die alleine rund 1.270 Euro im Shop kostet.

Inhalte der Complete Set Collector's Edition

Alle Inhalte der Standard Collector's Edition

Mantel von Chris Redfield (in verschiedenen Größen erhältlich)

Miniaturreplika von ausgewählten Waffen und Items inkl. Schachtel

Allerdings sind die rund 1.530 Euro nichts gegen die Collector's Edition von Devil May Cry 5. Diese schlägt, je nachdem welchen Mantel man wählt, mit weitaus mehr Euro zu Buche:

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC. Käufer*innen der PS4- bzw. Xbox One-Versionen können das Spiel gratis für die PS5 bzw. Xbox Series X/S upgraden. Außerdem können sich alle mit einer PS5 bereits in die Maiden-Demo stürzen:

Was haltet ihr von der teuren Collector's Edition? Findet ihr den Preis gerechtfertigt, wenn die Qualität des Mantels stimmt?