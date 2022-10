Resident Evil Village-Demo: Ihr könnt jetzt kostenlos den Third Person-Modus testen

Vor Release der Gold-Edition von Resident Evil: Village hat Capcom in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Showcase abgehalten, das unter anderem weitere Einblicke in das Remake zu Resident Evil 4 gewährte – die ausführliche GamePro-Preview findet ihr bereits auf der Seite. Davon ab gab es aber noch weitere interessante Infos zur neuen Edition, die ihr jetzt in einer Demo ausprobieren könnt.

Alles Wichtige zur Demo:

Release: bereits erschienen

bereits erschienen Plattformen: PS4/PS5, Xbox One/Series und PC (Steam)

PS4/PS5, Xbox One/Series und PC (Steam) Umfang: 60 Minuten

Wichtig: Die Demo könnt ihr nach Ablauf der Zeit nicht mehr spielen. Welche Inhalte sich generell in der Gold Edition befinden, lest ihr hier:

Neuer Modus in Village-Demo spielbar

Neben dem Story-DLC "Shadows of Rose", der neben der Gold Edition auch separat erhältlich ist, ist für viele Fans sicher der Third Person-Modus die wichtigste Neuerung. Die neue Ansicht steht euch auch in der Demo zur Verfügung.

Den neuen Trailer zur Gold Edition könnt ihr euch hier ansehen:

Das wurde auf dem Showcase noch gezeigt

Hier geben wir euch noch eine kompakte Zusammenfassung, welche Ankündigungen es heute Nacht zur Resident Evil-Reihe zudem gab:

Die Cloud-Version für die Switch erscheint am 28. Oktober

Eine Mac-Version erscheint ebenfalls am 28. Oktober

Re:Verse startet am 23. Oktober samt Cross Play in den Early Access

Zudem wurden neue Bilder aus dem Story-DLC und dem Third-Person-Modus gezeigt. Das komplette Showcase könnt ihr euch unter dem Link anschauen.

Große GamePro-Preview zu Resident Evil 4

Chris konnte in Hamburg bereits eine 30-minütige Demo zum Remake spielen und verrät euch in seiner ausführlichen Preview, warum die Minuten zu seinem absoluten Gaming-Highlight aus 2022 zählen.

Welche Ankündigung war euer Highlight aus dem Resi-Showcase?