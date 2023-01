Resident Evil: Dank kurioser Collector's Edition wissen wir jetzt, wie die Erste-Hilfe-Sprays schmecken

In diesem Jahr kommt mit dem Resident Evil 4 Remake eine Neuauflage zu einem der beliebtesten Titel der Reihe. Passend dazu hat Capcom nun eine ungewöhnliche Collector’s Edition angekündigt, die zwar kein Exemplar eines Resident Evil-Spiels, dafür aber einige außergewöhnliche Erfrischungsgetränke bereithalten wird. Doch die Collector’s Box hat auch einen stolzen Preis.

Resident Evil: So schmecken Erste-Hilfe-Sprays

Was ist in der Collector’s Box enthalten? Die streng limitierte Collector’s Box wird zehn Getränke beinhalten, die den Erste-Hilfe-Sprays aus der Resident Evil-Reihe nachempfunden sein sollen. Außerdem wird es vier Gewürze geben, die in den Farben der Kräuter aus dem Spiel gehalten sind.

Enthalten sind also folgende Gegenstände:

zehn Erste-Hilfe-Spraydosen je 330 ml

vier Farbbänder mit Gewürzen

Rezeptkarten für authentische Resident Evil-Cocktails

eine Collector’s Box im Design der Lagerkiste

ein Spraydosen-Deckel

ein Art Book

ein Zertifikat

Und wie schmeckt das Erste-Hilfe-Spray jetzt? Natürlich gesund! Deshalb werden die Getränke nach einer Mischung aus Gurke, Limette und Minze schmecken. Die dazugehörigen Gewürze schmecken nach Matcha, Kurkuma, Rote Bete und Butterfly Pea Tea.

In einem Trailer können wir sehen, was die Technik der Neuauflage zu Resident Evil 4 zu bieten hat:

2:14 Resident Evil 4 Remake - Neuer Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

Collector’s Box wird zum teuren Spaß

Sobald wir die Dosen geleert haben, können wir den beiliegenden Spraydosen-Deckel nutzen, um die Dose als Deko oder für ein Cosplay zu verwenden.

Was kostet die Box? Der Kauf der Collector’s Box sollte gut überlegt sein, denn die Kiste gibt es zu einem stolzen Preis von 199 Euro. Die Box ist limitiert, es wird insgesamt nur 4.750 Stück geben. Die Auslieferung soll im dritten Quartal 2023 erfolgen.

Es geht noch teurer: Im Shop gibt es noch eine weitere Box, die satte 999 Euro kostet. Der Inhalt der Limited Edition ähnelt dem der Collector’s Box stark, so sind etwa auch hier die Getränke und die Gewürze enthalten. Zusätzlich gibt es eine Replika der Lagerbox und ein paar NFTs.

Was haltet ihr von der Collector’s Box zu Resident Evil?