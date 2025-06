Resident Evil 9: Requiem - Alle Infos zu Release, Plattformen, Hauptcharakter und Setting in der Übersicht

Das wissen wir bereits über Resident Evil 9: Requiem.

Lange mussten wir rätseln, wie es um den neunten Hauptableger von Capcoms Horrorreihe steht. Seit dem Summer Game Fest wissen wir, wie es vier Jahre nach den Ereignissen aus Resident Evil Village weitergeht.

Nach einem gut dreiminütigen Reveal-Trailer sind zwar noch einige Fragen offen, was wir über Resident Evil Requiem bereits wissen, findet ihr hier im Artikel.

Hinweis: Sobald uns neue Infos zu Requiem erreichen, werden wir diesen Artikel aktualisieren. Ihr seid hier immer auf dem aktuellen Stand.

Release: Wann erscheint Resident Evil Requiem?

Requiem erscheint im kommenden Jahr, genauer am 27. Februar 2026

Nach aktuellem Stand bleibt Capcom seinem Release-Rhythmus für die Hauptableger treu und veröffentlicht weiter alle 4-5 Jahre einen neuen Teil von Resident Evil. Die Wartezeit wurde stets mit Spin-Offs (zuletzt Re: Verse) oder Remakes überbrückt, wie zuletzt bei der Neuauflage von Resident Evil 4 vor zwei Jahren.

Hier könnt ihr euch den Reveal-Trailer anschauen:

3:38 Resident Evil 9: Requiem mit erstem Trailer enthüllt - so sieht das neue Horrorspiel aus

Autoplay

Plattformen: Hier könnt ihr Requiem spielen

Verfügbar auf PS5, Xbox Series X/S und PC (via Steam)

Kommt Requiem auch auf die Switch 2? Bislang hat Capcom noch keine Version für die Switch 2 angekündigt, was aber per se keine Absage an Nintendo sein muss. Bereits für Village wurde ein Jahr nach Release eine Cloud-Version veröffentlicht und es ist durchaus möglich, dass Capcom bei Requiem ähnlich verfährt.

Preis: Was kostet Resident Evil Requiem?

wahrscheinlich zwischen 74,99 Euro und 79,99 Euro

Capcom hat noch keinen Preis für Resident Evil Requiem bekannt gegeben, mit 69,99 Euro solltet ihr jedoch nicht rechnen. Seit Dragon's Dogma 2 hat Capcom die Preise für ihre Blockbuster als einer der letzten großen Publisher angehoben. Zuletzt kam Monster Hunter Wilds für 79,99 Euro auf den Markt.

Grace ist die Tochter von Alyssa Ashcroft aus Resident Evil Outbreak und arbeitet für das FBI.

Wer ist die Hauptfigur in Resident Evil Requiem?

Grace Ashcroft spielt eine wichtige Rolle, aber...

An dieser Stelle wird es ein wenig knifflig. Schauen wir uns lediglich den ersten Trailer und lauschen den Infos vom Summer Game Fest, ist die Sache recht eindeutig und Grace die neue Hauptfigur. Allerdings sind Capcom bei Resi öfter kleine Schlawiner, die uns bereits im ersten Trailer von Village ordentlich zum Nachdenken gebracht haben – wir erinnern nur an die schockierende Szene mit Chris Redfield.

Daher sind wir hier noch etwas vorsichtig und es ist durchaus möglich, dass mit Blick auf die Gerüchte auch Leon oder Alyssa Ashcroft, die Mutter von Grace, spielbare Hauptfiguren sind:

Wer ist Grace Ashcroft? Als technische Analytikerin arbeitet Grace für das FBI und wird jetzt ausgesandt, um die Infektion samt ihren mysteriösen Todesfällen zu untersuchen. Genauer geht es für sie zunächst ins Wrenwood Hotel, in dem ihre Mutter Alyssa vor 8 Jahren ermordet wurde. Alyssa Ashcroft kennen Serienveteranen noch aus Resident Evil Outbreak.

Im PS2-Klassiker war die Reporterin spielbar und es wird gemunkelt, dass wir sie in Requiem in Flashbacks erneut spielen könen.

Setting: Wo und wann spielt Requiem?

Requiem spielt zeitlich nach Resident Evil Village und ist wohl im Jahr 2025/2026 angesiedelt.

Der Trailer verrät uns bereits zwei Orte, in die es im Spiel geht: Zum einen nehmen wir mit Grace die Ermittlungen im Wrenwood Hotel wieder auf. Zum anderen wird Raccoon City scheinbar erneut der zentrale Schauplatz sein, den wir diesmal nach Zerstörung der Stadt durch die US-Regierung erkunden.

Laut Gerüchten soll es in Requiem zudem auf eine südostasiatische Insel gehen, die an Singapur erinnert – mehr dazu im Gerüchte-Hub. Da der erste Trailer jedoch keinen Hinweis auf einen solchen Schauplatz liefert, ist hier Vorsicht angesagt.

Story: Für was könnte Requiem stehen?

Requiem steht heruntergebrochen für eine Totenmesse, in der an Verstorbene erinnert wird.

Da Grace mysteriöse Mordfälle untersuchen soll, darunter auch die Ermordung ihrer Mutter, könnte Requiem übersetzt ein Gedenken an die Todesopfer der Reihe sein. Wer weiß, vielleicht ist Alyssa nicht die einzige aus der Reihe bekannte Person, die wir im Spiel in Rückblenden erleben.

Gameplay: So spielt sich Resident Evil Requiem

Für viele erst einmal die wichtigste Info vorab: Requiem könnt ihr sowohl aus der Third-Person-Ansicht, als auch aus der Ego-Perspektive heraus spielen:

Nach Informationen vom Summer Game Fest in Los Angeles, wo eine Demo von Requiem spielbar war, soll das Gameplay zudem mehr Resident Evil 7 als Village ähneln, womit eine deutliche Ausrichtung hin zum puren Survival-Horror gemeint ist.

Es soll neben Monstern wieder Rätsel, Environmental Storytelling und Wesen geben, die uns auf Art von Mr. X verfolgen.

Der von Capcom gezeigte Abschnitt war zudem deutlich kompakter, als die teils weitläufigen Hub-Areale aus Village. Wie Requiem generell aufgebaut ist und welche Gameplay-Eigenarten uns erwarten, dafür ist es aktuell aber noch zu früh.

Wie gefallen euch die ersten Infos zu Resident Evil Requiem und wen würdet ihr euch noch als spielbare Hauptfigur wünschen?