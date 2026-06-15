Resident Evil Veronica-Remake: Release, Plattformen, Trailer - Alle bekannten Infos zur Neuauflage

Alle Infos zur Neuauflage Resident Evil: Veronica.

Lange wurde es gemunkelt, jetzt hat Capcom offiziell die Neuauflage von Resident Evil: Code Veronica angekündigt, auch wenn die auf das "Code" im Titel verzichtet. Wir fassen zusammen, was alles zum Remake bekannt ist.

Release: Wann erscheint Resident Evil Veronica?

Ein konkreter Releasetermin wurde noch nicht verraten. Wir wissen aber bereits, dass Resident Evil Veronica 2027 erscheinen wird.

Für welche Plattformen erscheint Resident Evil Veronica?

Das Spiel ist für die PS5, Xbox Series X/S, Steam sowie die Nintendo Switch 2 bestätigt.

Gibt es einen Trailer zu Resident Evil Veronica?

Ja, ein erster Trailer wurde direkt bei der Ankündigung vom Summer Game Fest gezeigt:

3:56 Resident Evil: Veronica - Der Horror-Klassiker kehrt 2027 tatsächlich zurück

Autoplay

Der hat zwar noch kaum richtiges Gameplay parat, aber Fans werden mit Rockfort Island bereits eine wichtige Location erspähen. Übrigens: Mit der First-Person-Perspektive schummelt der Trailer etwas, wie der Producer bestätigt hat. Mehr Infos dazu findet ihr auf der nächsten Seite.