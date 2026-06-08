Resident Evil-Fan wollte 2024 seine 'Oma in einen Käfig sperren', bis ein Code Veronica-Remake kommt - jetzt lässt er sie raus, aber der offizielle Resi-Account sagt: Wieder rein da bis zum Release in 2027!

Dieses Bild hatte ein Resifan vor zwei Jahren gepostet (Bildquelle: X, redfieldcode).

Die Gerüchteküche hat in den letzten Jahren besonders mit den Gefühlen derjenigen Resident Evil-Fans gespielt, die sich ganz dringend ein Code Veronica-Remake wünschen. Und nein, wir tragen bei der Formulierung nicht zu dick auf. Manche Community-Mitglieder waren offensichtlich derart verzweifelt, dass sie zu drastischen Mitteln griffen.

Ein Fan steckte kurzerhand seine Oma in einen Käfig und wollte sie erst wieder raus lassen, wenn das Remake Realität wird. Anlässlich der Ankündigung beim Summer Game Fest wollte er sie folglich befreien. Aber der offizielle Resi-Kanal sagt, sie soll da schön bis 2027 bleiben.

3:56 Resident Evil: Veronica - Der Horror-Klassiker kehrt 2027 tatsächlich zurück

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Resident Evil-Fan drückt seinen Wunsch nach einem Code Veronica Remake "auf besondere Weise" aus

Nein, heute ist nicht der 1. April und ihr träumt diese News auch nicht. Es gibt die Oma im Käfig tatsächlich, der Vorfall ist aber kein Fall für die Polizei. Natürlich handelt es sich hierbei um eine reine Spaßaktion.

X-User redfieldcode veröffentlichte am 20. April 2024 ein Bild von seiner Großmutter in einem großen Vogelkäfig mit der Ankündigung: "Ich lasse meine Großmutter nicht wieder raus, bis Code Veronica ein Remake bekommt." Darunter kommentiert die Person auch noch mal mit den Worten: "Ich fürchte, sie wird den Rest ihres Lebens hier verbringen." So weit kam es allerdings nicht.

Das ist der Post.

An diesem Freitag wurden alle Bitten dieses und der anderen Code Veronica-Fans erhört. Die Summer Game Fest-Show startete direkt mit dem Horror-Highlight, das im Trailer schon mal richtig vielversprechend aussah und auch das neue Design der Protagonistin enthüllte; über zwei Jahre nach dem Social Media Post.

Als Reaktion darauf repostete redfieldcode repostete als Reaktion seinen alten Beitrag und schrieb dazu:

GROSSMUTTER IST FREI !!!!!!

"Ist das deine Großmutter?", fragt User Marcelo Rocha und postet ein Bild der alten Dame aus dem Trailer, was redfieldcode nur mit: "HILFE" kommentiert. Der Account The Game Collection meldet sich dagegen erleichtert zu Wort: "Wir haben Oma noch vor GTA 6 da raus bekommen."

Der offizielle Resident Evil-Kanal ist damit aber nicht einverstanden und weist darauf hin, dass die "Spielregeln" ja eigentlich andere waren und kommentiert mit:

Es erscheint 2027. Geh da wieder rein.

Das ist der Post.

Der Humor passt natürlich sehr gut zum häufig absurden bis absurd-witzigen Horror-Spektakel, das die Reihe immer wieder liefert – wenn sie auch teilweise ernstere oder düstere Töne anschlägt. Und vielleicht kann Oma ja immerhin raushandeln, dass sie eine Spielekonsole im Käfig bekommt. Spätestens ab September dürfte ihr dann nicht mehr langweilig werden.

Mehr Ankündigungen zu Spielen, von denen eine ganze Reihe in dem Monat erscheinen, findet ihr in den oben verlinkten Artikeln.

Was sagt ihr zu der Aktion, beziehungsweise vor allem zur Reaktion des offiziellen Kanals?