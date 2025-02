Review-Talks zu Civilization 7 und Kingdom Come 2 heute im Stream!

Die Tests zu Civilization 7 und Kingdom Come Deliverance 2 sind heute Thema bei uns im Stream.

Selten fallen Embargo-Termine zu Spielen so eng zusammen wie heute: Am Nachmittag können wir endlich ausführlich über die Tests von Civilization 7 und Kingdom Come Deliverance 2 sprechen. Und das werden wir auch tun - für und mit euch live im Stream auf unserem Twitch-Kanal twitch.tv/gamestar.

Ab 14:30 Uhr begrüßt Michael Graf unseren Civilization-7-Tester Reiner Hauser auf der Couch für ein lockeres Warmup und einen Ausblick auf den großen Review-Nachmittag. Ab 15:00 Uhr (dem Embargo-Termin) begrüßen die beiden dann die Strategiespiel-Experten und Content Creator Steinwallen und Writing Bull zum großen Review-Talk rund um Civilization 7. Haben sich die acht Jahre Wartezeit auf das 4X-Epos wirklich gelohnt?

Im Anschluss stellt unsere Quizmasterin Magdalena dann Michael und Reiner beim Civ-Duell auf die Probe: Wer der beiden ist der größere Civilization-Experte? Ihr könnt natürlich auch mitraten.

Danach geht es ausführlich um das potentiell beste Rollenspiel seit Baldur's Gate 3. Wie gut ist Kingdom Come Deliverance 2 wirklich geworden? Das bespricht Julius im Review-Talk mit unseren Testern Fabiano und Tobi. Außerdem dabei: Creator und großer Kingdom-Come-Kenner Martin Le von MartinSpielt und GameTube.

Schaut also ab 14:30 Uhr heute rein und diskutiert mit uns über zwei der wahrscheinlich wichtigsten Spiele des Jahres!