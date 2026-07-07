Kostenlos auf Steam: Dieses Spiel mit 91% positiven Reviews könnt ihr euch jetzt einfach gratis schnappen

Rewind ist kostenlos und konfrontiert euch mit einem Mordfall.

Auf Steam ist Ende Juni 2026 ein neues Detektiv-Spiel erschienen, das komplett kostenlos ist. Nach einer knappen Woche hat der Titel mehr als 150 Rezensionen gesammelt, von denen mehr als 90 Prozent positiv ausfallen.

Rewind bietet einen komplexen Fall und ist komplett kostenlos

Bei dem Spiel handelt es sich um Rewind vom chinesischen Entwicklerstudio "Damian_Zhao". Der Titel ist im Original auf Chinesisch, bietet aber auch englische Untertitel und Menüsprache. Rewind ist laut der Steamseite ein "textbasiertes Hardcore-Detektiv-Puzzle".

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Im Zentrum des Spiels steht ein Fall in einem Hotel. Eine Filmcrew hat dort am Abend zuvor eingecheckt, am Morgen wurde der Regisseur tot im Pool gefunden. Nun liegt es an den Spieler*innen, herauszufinden, was passiert ist und wer für den Tod verantwortlich ist.

Der Titel soll eine offene Sandbox-Welt bieten, in der es nur wenig Führung gibt. Knapp 100 Hinweise sind im Spiel versteckt, das in etwa 90 Minuten beendet werden kann. Es wird allerdings vor dem hohen Schwierigkeitsgrad gewarnt.

Einsatz von KI: Bei der Entwicklung wurden auch KI-Tools genutzt. Laut der Steamseite handelt es sich dabei um die folgenden Elemente:

"Für das Hintergrundbild des Abspanns wurde ein KI-Filter verwendet. Spielsymbol, Hintergrundtexturen für einige 3D-Modelle. Werbebilder."

Insgesamt wurden auf Steam bisher 152 Wertungen für Rewind veröffentlicht, von denen 91 Prozent positiv ausfallen. Die meisten davon sind auf Chinesisch verfasst, es gibt aber auch ein paar englische Wertungen. Gelobt werden vor allem die subtilen Hinweise und die spielerische Freiheit. Die englische Übersetzung sei allerdings nicht frei von Fehlern.

Noch ein Gratis-Tipp: Ende Juni ist mit Blue Oath noch ein weiteres Spiel kostenlos auf Steam erschienen, das sogar 100 Prozent positive Wertungen aufweist. Es wurden allerdings auch "erst" 13 Rezensionen verfasst.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Studienprojekt, in dem ihr einen Schwertfisch durch Tiefsee-Level steuert. Die zentrale Mechanik ist dabei die "Klinge" des Fischs, die genutzt werden kann, um Gegner anzugreifen, aber auch, um Gegenstände aufzuspießen und herumzutragen.

Habt ihr eines der beiden Spiele schon ausprobiert oder werdet ihr sie euch herunterladen?