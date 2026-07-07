GTA 6-Fans erspähen auf einem Screenshot einen gigantischen Turm am Horizont und den gibt es auch im echten Florida

Jason und Lucia können in GTA 6 wahrscheinlich auch einen mehrere hundert Meter hohen Funkmasten erklimmen.

In Grand Theft Auto 6 lässt uns Rockstar wieder eine riesengroße Open World erkunden. Und auch wenn abseits von Vice City noch nicht viele Orte und Sehenswürdigkeiten offiziell bestätigt worden sind, geben die bereits veröffentlichten Screenshots und Videos schon Hinweise darauf, was wir in der Spielwelt entdecken können.

Scharfäugige Mitglieder der Community haben auf einem Bild nun ein ziemlich imposantes Bauwerk erspäht, das trotz seiner Größe auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu entdecken ist.

Was ist das für ein Bauwerk? Ein sehr schmaler und sehr hoher Turm. Auf dem entsprechenden Screenshot ragt er am Horizont in den Himmel und überragt dabei die großen Büro- und Wohngebäude im Zentrum von Vice City deutlich.

Der passende Thread von User Arquit3d im GTA-Reddit trägt den Titel:

"Was wissen wir über den hohen Turm im Hintergrund?"

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Das über 600 Meter hohe Ungetüm gibt es wirklich

Und die Kommentare zeigen, dass sich Rockstar bei dem noch namenlosen Turm offenbar von einem echten Bauwerk in Florida hat inspirieren lassen.

Dabei handelt es sich um den WTVY-TV Tower beim Ort Bethlehem im Nordwesten von Florida. Er ragt stolze 604 Meter in den Himmel und wurde im Jahr 1978 errichtet. Der Turm dient zur Übertragung von TV- und Radiosignalen, die dank der enormen Höhe eine Reichweite bis zu 80 Meilen haben (via wikipedia.org).

Natürlich ist noch nicht klar, ob und wenn ja inwiefern der Turm in GTA 6 Teil einer Mission sein wird, aber wir sehen schon eine Menge Potenzial für spaßige Aktivitäten wie etwa Base-Jumping. Allerdings wird es vermutlich etwas dauern, bis man den Turm bis zur Spitze erklommen hat.

Dass die Besteigung eines solchen Funkturms übrigens auch ziemlich in die Hose gehen kann, zeigt der Survival-Thriller Fall aus dem Jahr 2022 – auch daran haben wir uns erinnert gefühlt, als wir die Silhouette in der Entfernung entdeckt haben.

10:58 GTA 6: Alle neuen Infos zu Preis, Online-Modus und Ultimate Edition!

Autoplay

Für die GTA-Serie wäre die Implementierung eines derart hohen Turms ein Novum.

Zwar gab es in der Historie bereits einige Funmasten und -Türme (etwa den auf der Privatinsel Cayo Perico [GTA Online] oder den Sendemast in Missionary Hill [San Andreas]), aber keiner davon hat diese Dimensionen gehabt. Es dürfte in jedem Fall ein im wahrsten Sinnes des Wortes unübersehbares Highlight auf der GTA 6-Map werden.

Der Release von Grand Theft Auto 6 ist für den 19. November 2026 geplant, angekündigt ist der Titel bislang für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Seit Ende Juni könnt ihr das Spiel in einer Standard oder wahlweise einer Ultimate Edition vorbestellen, die einige exklusive Inhalte und Cosmetics hat.