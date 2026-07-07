Assassin's Creed Black Flag Resynced: Kommt eine Switch 2-Version? Ubisoft hat schon eine klare Antwort gegeben

So steht es um eine Nintendo Switch 2-Version von Assassin's Creed: Black Flag Resynced.

Nach 13 Jahren bekommt Assassin's Creed: Black Flag eine Neuauflage spendiert, die auch grafisch deutlich aufgehübscht ist. Entsprechend benötigt sie natürlich auch stärkere Hardware. Trotzdem dürfte manch Fan darauf hoffen, auch unterwegs mit Edward durch die Karibik schippern zu können – aka auf der Nintendo Switch 2.



Ubisoft selbst hat dazu eine ziemlich eindeutige Aussage getroffen, die wenig optimistisch stimmt.

Das sagt Ubisoft zu einer möglichen Nintendo Switch 2-Version von Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Zum Release ist Black Flag Resynced nur für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC bestätigt.



Alle, die jetzt darauf hoffen, dass später trotzdem noch eine Portierung des Piraten-Abenteuers für Switch 2 erscheinen könnte, müssen wir leider enttäuschen. Ubisoft hat an etwas ungewöhnlicher Stelle bereits durchblicken lassen, dass daraus wohl nichts wird.

6:52 Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Ubisoft zeigt euch, was das Remake besser machen will als das Original

Autoplay

Konkret spricht ein Satz aus den Patchnotes des letzten großen Title-Updates für Assassin's Creed Shadows dagegen. In Update 1.1.11 stecken nämlich auch neue Crossover-Inhalte zwischen Shadows und Black Flag Resynced; diese wurden allerdings nicht für die Switch 2-Version von Shadows veröffentlicht.



Aus einem simplen Grund:

"Leider werden diese [Inhalte] nicht auf der Nintendo Switch 2 verfügbar sein, da sie Crossover-Inhalte mit Black Flag Resynced beinhalten, das nicht für Nintendo erscheinen wird."

Ein Fünkchen Resthoffnung bleibt natürlich noch, dass ein Nintendo Switch 2-Port des Spiels später doch noch erscheinen könnte. Immerhin hat auch Assassin's Creed Shadows später noch eine Switch 2-Version bekommen, auch wenn die Portierung erst knapp sieben Monate nach dem Release auf anderen Plattformen erscheinen konnte.

Die Aussage von Ubisoft klingt zwar nicht danach, könnte aber auch ungünstig formuliert sein und schlicht meinen, dass es keine Switch 2-Version direkt zum Release geben wird. Das ist aber viel Spekulation für wenig Hoffnung.

Am 9. Juli 2026 erscheint Assassin's Creed: Black Flag Resynced auf jeden Fall erstmal nur für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC über den Ubisoft Store, Steam und Epic Games.

Wärt ihr bereit, auf eine Nintendo Switch 2-Version von Assassin's Creed: Black Flag Resynced zu warten?