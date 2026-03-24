Riesiger MediaMarkt Oster-Sale gestartet: Über 1000 Angebote vom OLED-TV bis zum iPhone laufen jetzt!

Der große MediaMarkt Oster-Sale bietet euch über tausend Technik-Deals. In diesem Artikel findet ihr die Highlights.

MediaMarkt hat seinen großen Oster-Sale gestartet: Bis zum 7. April um 9 Uhr morgens könnt ihr über tausend Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen abstauben, vom OLED 4K-Fernseher über Handys und Laptops bis hin zu Gaming-Hardware wie dem Microsoft Xbox Controller oder einer riesigen Switch 2-Speicherkarte. Die Übersicht über sämtliche Deals findet ihr hier:

Für alle, die keine Lust haben, sich selbst durch die lange Liste der Angebote zu wühlen, haben wir hier ein paar der Highlights herausgesucht:

Vom OLED-TV bis zum PS5-Handheld: 10 Top-Angebote aus dem MediaMarkt-Sale

Der LG OLED C57 gehört aktuell zu den besten 4K-Fernsehern auf dem Markt.

Besonders groß ist die Auswahl mal wieder unter den Fernsehern: Hier könnt ihr über 100 Modelle in den verschiedensten Größen und Qualitätsstufen günstig abstauben, vom hochwertigen LG OLED 4K-Fernseher bis zum Billig-TV für 88€. Falls ihr nach einem guten Arbeits- und Medien-Notebook sucht, können wir euch zudem das Samsung Galaxy Book4 empfehlen, das ihr zum halben Preis und dadurch laut Vergleichsplattformen günstig wie nirgendwo sonst bekommt.

Im Gaming-Bereich ist die Auswahl zwar nicht allzu groß, gerade bei den Spielen ist wenig zu holen. Dafür gibt es immerhin ein paar gute Hardware-Deals. So könnt ihr den bislang erstaunlich preisstabilen PS5-Handheld PlayStation Portal ein gutes Stück günstiger abstauben. Außerdem könnt ihr euch den Microsoft Xbox Wireless Controller in verschiedenen Versionen im Angebot sichern, sogar Special Editions sind dabei:

Hier unsere Liste mit zehn Highlights aus dem MediaMarkt-Sale, bei der wir uns vor allem auf die Bereiche Technik und Entertainment konzentriert haben: