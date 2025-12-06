Riesiges Switch-Rollenspiel im Angebot: Zehnmal so groß wie Skyrim, 87 Punkte auf Metacritic und jetzt zum Top-Preis bei Amazon!

Eines der besten Switch-Rollenspiele des Jahres ist jetzt bei Amazon stark reduziert.

Bei Amazon gibt es gerade eines der nicht nur größten, sondern auch besten Open-World-Rollenspiele für Nintendo Switch im Sonderangebot. Den erst 2025 erschienenen Exklusivhit mit 87 Punkten auf Metacritic bekommt ihr jetzt 25€ günstiger im Vergleich zum aktuellen Preis im Nintendo eShop, was für ein nur auf der Switch verfügbares Spiel schon eine ganze Menge ist. Hier findet ihr den Deal:

Riesig, fremdartig und actionreich: Das ist der Open-World-Rollenspielhit für Switch

Diese Kolonie ist die letzte Hoffnung der Menschheit. Von ihr ausgehend erforscht ihr einen riesigen fremden Planeten.

Wir sprechen hier von der Xenoblade Chronicles X Definitive Edition, der Anfang 2025 erschienenen Switch-Neuauflage des ursprünglich noch für Wii U erschienenen Rollenspielhits, die neben grafischen Verbesserungen auch ein paar neue Inhalte mitbringt. Letzteres wäre jedoch gar nicht unbedingt nötig gewesen, denn das Open-World-Spiel ist ohnehin ein wahres Monster: Die Spielwelt ist circa 400 km² groß, ungefähr das Zehnfache von The Elder Scrolls V: Skyrim.

Wichtiger als die reine Größe ist aber natürlich, dass die Open World auch inhaltlich eine Menge zu bieten hat: Als einer der letzten Überlebenden der Menschheit versucht ihr, auf einem fremden Planeten eine Kolonie aufzubauen. Dabei erforscht ihr fünf verschiedene Kontinente, die alle ihre eigene, faszinierend fremdartige Flora und Fauna mitbringen und natürlich auch jede Menge Gefahren und Geheimnisse beherbergen.

Spielerisch setzt Xenoblade Chronicles X vor allem auf schnelle Action, wobei neben zahlreichen futuristischen Schusswaffen auch spektakuläre Nahkampfwaffen wie Laserschwerter zum Einsatz kommen. Sein großes Gameplay-Highlight offenbart das Action-Rollenspiel allerdings erst nach einigen Stunden: Dann nämlich bekommt ihr euren eigenen Mech, der nicht nur gewaltige Feuerkraft mitbringt, sondern auch euch als Fahrzeug und Fluggerät dient.

Dass sich euer Mech auf vielfältige Arten aufrüsten lässt, sorgt für zusätzliche Komplexität in dem motivierenden Fortschrittssystem. Dadurch wird Xenoblade Chronicles X trotz der sehr langen Spielzeit von gut und gern 100 Stunden niemals langweilig. Übrigens dürft ihr nicht nur allein spielen, sondern könnt euch auch online in Squads von bis zu 32 Personen zusammentun.