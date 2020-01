Gerücht: Rockstar plant Enthüllung ihres ersten PS5- & Xbox Series X-Spiels

So langsam wird es ernst in Sachen Next-Gen. Es dürfte nicht mehr allzu lange dauern, bis Sony und Microsoft auch die letzten Details zur PS5 und der Xbox Series X enthüllen – und Entwickler ihre Nex-Gen-Projekte enthüllen.

Bei Rockstar Games könnte jedenfalls schon bald eine große Spieleankündigung geplant sein. Hinweise darauf finden sich in einer aktuellen Stellenausschreibung.

Derzeit sucht Rockstar Games nämlich öffentlich nach einem Video Editor, der für Werbematerial wie Trailer und TV-Werbungen zuständig ist. So weit, so unspektakulär. Es ist vor allem aber ein Satz, der verdächtig klingt. Zu den Talenten möglicher Kandidaten soll nämlich folgende Fähigkeit gehören:

"Storytelling ist ein wichtiger Aspekt unserer Spiele, also muss ein Editor in der Lage sein, die emotionale Bandbreite und Spannung eines Spiels in einem 60-Sekunden-Format vermitteln zu können."