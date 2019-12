Dass uns ein neues GTA erwartet, dürfte dank des riesigen Erfolges von GTA 5 in trockenen Tüchern sein, nur offizielle Infos zum neuesten Teil der Reihe gibt es bislang nicht, und Fans klammern sich aktuell an jeden noch so kleinen möglichen Hinweis.

Was ist neu? Einige GTA-Spieler (via Reddit) glauben nun, dass das neue Diamond Heist-Update von GTA Online einen Teaser zum Ankündigungstermin beziehungsweise zum Debüt-Trailer zu GTA 6 versteckt.

Und nicht nur das: Erneut steht die Möglichkeit im Raum, dass es uns mit dem kommenden Ableger zurück nach Vice City verschlägt.

Diese Hinweise auf GTA 6 sollen sich in GTA 5 verstecken

Warum GTA 6 laut Fans in Vice City spielen könnte

Spieler haben vor einigen Tagen schon einen Screenshot der Räumlichkeiten eines Casinos in GTA Online gepostet und dort eine mögliche Andeutung auf das Setting des neuen, noch unangekündigten GTA-Ablegers gefunden.

GTA 6 spiele in Vice City, so die Vermutung.

Der neue Hinweis widerspricht damit einem Gerücht von letzter Woche, laut dem GTA 6 in Südamerika angesiedelt sei.

Wie kommen Spieler darauf? Ganz einfach: Rechts im Bild sehen wir den Schriftzug "SERVICE", allerdings aufgesplittet in die Silben "SER" und "VICE". Einige Spieler des Casino-Heists glauben deshalb, dass Rockstar mit dem Schriftzug auf die gleichnamige Stadt anspielt. Warum sonst sollten die Macher das Wort Service in zwei Silben aufbrechen? Sehr verdächtig, denken Fans.

Was das Bild über den Ankündigungstermin verraten könnte

Auf dem Screenshot versteckt sich aber noch ein zweiten möglicher Teaser zu GTA 6. Damit könnte uns Rockstar nämlich womöglich den Ankündigungstermin verraten.

Ist es der 5. Oktober 2020?

Dafür spricht laut Reddit-User TheFirmWare das Schild mit den Nummern "510" (also 5.10.) an der linken Wand. Natürlich wäre der 10. Mai ebenfalls möglich, wenn man nach der amerikanischen Datumsschreibweise geht, ein Termin im Oktober dürfte allerdings wahrscheinlicher sein.

Sind die Hinweise plausibel?

Sowohl Vice City als Setting als auch das vermutete Datum der Ankündigung beziehungsweise des ersten GTA 6-Trailers klingen in der Tat plausibel.

Warum Vice City wahrscheinlich ist

Die Settings der letzten GTA-Hauptableger:

GTA - Liberty City, San Andreas, Vice City

GTA 2 - Anywhere City

GTA 3 - Liberty City

GTA Vice City - Vice City

GTA San Andreas - San Andreas

GTA 4 - Liberty City

GTA 5 - San Andreas

Wer mitzählt, dem wird auffallen, dass die von Miami inspirierte Metropole tatsächlich wieder einmal an der Reihe sein müsste.

Seit der PS2-Ära spielte kein weiterer GTA-Ableger in Vice City, was eine Rückkehr der Stadt in GTA 6 in der (voraussichtlich) nächsten Konsolengeneration tatsächlich sehr wahrscheinlich macht. Sofern sich die Entwickler an ihren bisherigen Schauplatz-Turnus halten.

Warum das vermutete Ankündigungs-Datum wahrscheinlich ist

Die Ankündigungstermine der letzten großen Rockstar-Spiele:

GTA 5-Debüt-Trailer - Release: 2. November 2011

Zweiter Trailer zu GTA 5 - Release 14. November 2012

Red Dead 2-Debüt-Trailer - Release: 20. Oktober 2016

Zweiter Trailer zu Red Dead 2 - Release: 29. September 2017

Rockstar hat also einen klaren Lieblingsrelease-Zeitraum für den Release von Trailern zu RDR und GTAm nämlich den Herbst. Es ist also gut möglich, dass wir uns bis zum ersten GTA-Trailer bis Oktober 2020 gedulden müssen.

Da bislang aber noch nichts davon offiziell bestätigt ist, solltet ihr diese Angaben natürlich trotzdem mit Vorsicht genießen.

Weitere Gerüchte zu GTA 6: