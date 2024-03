Rockstar hat jetzt eine Überraschung für euch: Spielt das erste Red Dead Redemption kostenlos auf PS5 und Xbox - dank GTA+ Abo

RDR gibt es jetzt mit GTA Plus.

Mit "GTA+" besitzt Rockstar einen eigenen kleinen Abo-Service, der euch für 5,99 Boni für GTA Online aber auch Bonus-Spiele ohne weitere Zusatzkosten zur Verfügung stellt. Nun hat Rockstar ein weiteres Gratis-Game bekanntgegeben, das ihr als Mitglied des Service ab sofort bekommt und wahlweise auf PlayStation oder Xbox zocken könnt.

Das ist das neue Bonus-Spiel bei GTA+ - Red Dead Redemption

1:00 Red Dead Redemption: Der Port für PS4 und Switch im ersten Trailer

Nochmal zusammengefasst: Mit einem bestehenden GTA+-Abonnement könnt ihr das erste Red Dead Redemption kostenlos auf PS5 und Xbox Series X/S zocken. Der Zombie-DLC Undead Nightmare ist ebenfalls dabei!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mit dem PS4- (und Switch)-Port von RDR handelte sich Rockstar im August letzten Jahres allerdings viel Ärger ein, weil der GTA-Publisher kaum Neuerungen und Änderungen ins Spiel brachte, für die Portierung aber trotzdem einen regulären Preis von 50 Euro verlangt. Dank eines Updates im Oktober 2023 ist RDR auf der PS5 auch in 60 FPS spielbar, immerhin.

Ebenfalls aktuell kostenlos - zumindest mit fünf Stunden Spielzeit:

Mehr zum Thema Cyberpunk 2077 ab heute kostenlos auf PS5 und Xbox Series X/S zocken - CD Projekt startet Free Trial mit fünf Stunden Spielzeit von Linda Sprenger

Alle Infos zu GTA+ - Preis und Boni

Preis: Die Mitgliedschaft bei GTA+ kostet euch 5,99 Euro im Monat.

Was bietet der Service? Einerseits Zugriff auf allerlei Boni in GTA Online, unter anderem monatliche kostenlose Fahrzeuge, besondere Klamotten und mehr.

Andererseits bietet Rockstar eine Auswahl an Klassikern, die ihr ohne weitere Zusatzkosten laden könnt: Neben RDR bekommt ihr aktuell beispielsweise GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, GTA: Liberty City Stories oder GTA: Chinatown Wars.

Hinweis: "Die Mitgliedschaft bei GTA+ ist freiwillig und kann jederzeit gekündigt werden. Die Mitgliedschaft verlängert sich monatsweise und den Mitgliedern stehen während jedes Eventzeitraums bei GTA+ neue Vorteile zur Verfügung", schreibt Rockstar.

Seid ihr Mitglied bei GTA+ oder ist der Service eher unattraktiv für euch? Und werdet ihr euch RDR herunterladen?