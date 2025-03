Rollenspielhit für Switch im Angebot: Dieses großartiges Fantasy-RPG könnt ihr ab jetzt 67% günstiger abstauben!

Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses epische Switch-Rollenspiel noch nachzuholen - vor allem zum jetzigen Preis.

Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eines der Top-Rollenspiele für Nintendo Switch günstig nachzuholen: Octopath Traveler, dessen normaler Preis im Nintendo eShop nach wie vor bei 59,99€ liegt, könnt ihr aktuell andernorts schon für 19,99€ abstauben. Das Angebot findet ihr sowohl bei MediaMarkt als auch hier bei Amazon:

Grund für den günstigen Preis ist der Re-Release des Spiels als Code in a Box am 15. April. Ihr bekommt hier also nur die digitale Version des Spiels in hübscher Verpackung und kein Modul. Das ist trotzdem schon ein Fortschritt, denn zuletzt war Octopath Traveler fast gar nicht mehr außerhalb des Nintendo eShops zu bekommen. Ihr solltet damit rechnen, dass auch die neue Auflage nicht dauerhaft verfügbar bleibt, erst recht nicht zu einem so günstigen Preis.

Epische Reise mit 8 Helden: Das bietet der Rollenspiel-Hit für Switch

9:31 Octopath Traveler - Testvideo zum Switch-exklusiven Rollenspiel-Highlight

Autoplay

Octopath Traveler fällt schon auf den ersten Blick durch seinen außergewöhnlichen Grafikstil auf, der Retro-Look mit moderner Technik verbindet. Die Figuren und viele Objekte im Spiel sind nämlich in 2D-Pixeloptik gehalten, die Umgebungen bieten jedoch detaillierte 3D-Grafik. Das verleiht dem Spiel, auch aufgrund der Perspektive von schräg oben, einen Stil, der an ein Diorama erinnert. Aufwendige Licht- und Schatteneffekte sorgen für zusätzlichen Schauwert.

Noch kreativer als die Grafik ist allerdings das Konzept der Story. Ihr brecht nämlich nicht nur mit einem einzigen Helden zu einer epischen Reise auf, sondern spielt gleich acht verschiedene Charaktere. Jede dieser Figuren verfügt über eine eigene Geschichte, die in jeweils acht Kapitel unterteilt ist. Nach jedem Kapitel könnt ihr zu einem anderen Charakter wechseln, um die komplexen politischen Ereignisse der Fantasy-Welt aus einem anderen Blickwinkel zu erleben.

Die Mischung aus 2D- und 3D-Optik ist nur eine der vielen kreativen Ideen von Octopath Traveler.

Auch im Kampf haben alle acht Helden ihre eigenen Vor- und Nachteile sowie diverse Spezialfähigkeiten. Die Gefechte laufen im Kern wie in einem klassischen JRPG rundenbasiert ab, allerdings mit ein paar Eigenheiten wie dem Boost-Modus zum Durchbrechen der feindlichen Verteidigung und dem Umstand, dass euch zwar der Schaden eurer Attacken, aber nicht die verbleibenden Lebenspunkte eurer Gegner angezeigt werden, sodass ihr die Lage mithilfe eurer Erfahrungen abschätzen müsst.

Uns haben das Gameplay, die ungewöhnliche Optik und die komplexen Geschichten von Octopath Traveler im Test jedenfalls sehr gut gefallen, weshalb wir ansehnliche 85 Punkte vergeben haben. Den jetzigen Preis von 19,99€ ist das Rollenspiel für Nintendo Switch also auf jeden Fall wert: