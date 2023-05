Roots of Pacha: So findet ihr Feuerstein und das bringt er euch

In Roots of Pacha kommt ihr ohne Flint aka Feuerstein nicht weit.

Wer in Roots of Pacha vorankommen will, muss irgendwann die Handaxt zurücklassen und durch etwas Besseres ersetzen. Um besseres Werkzeug und viele andere Dinge herstellen zu können, braucht ihr aber erst einmal Feuerstein (Flint im Englischen). Wo und wie ihr die wichtige Ressource finden könnt, lest ihr hier.

Wo finde ich Feuerstein in Roots of Pacha?

In der Höhle: Wer mit der Werkzeugherstellerin Acre spricht, weiß, dass Feuerstein für fortgeschrittene Werkzeuge benötigt wird. Feuerstein findet ihr in der Höhle. Die steht euch aber nicht direkt am ersten Tag zur Verfügung.

Erst ab Tag 4: In Roots of Pacha werdet ihr nach und nach an alle wichtigen Mechaniken und Locations herangeführt. Ihr könnt beispielsweise erst ab Tag vier des Frühlings in die Höhle. Am Morgen dieses Tages hört ihr von einer Energie, die von dem Gebiet ausgeht und könnt es erstmals besuchen.

Wo ist die Höhle? Die Höhle findet ihr ganz im Norden des Waldgebietes. Den Wald könnt ihr betreten, wenn ihr in eurer Siedlung einfach immer weiter nach Westen beziehungsweise nach rechts lauft. Dort folgt ihr dann einfach dem Pfad aufwärts, bis ihr den Höhleneingang erreicht.

Das solltet ihr mitnehmen: Am besten packt ihr euch etwas zu Essen ein. So könnt ihr zwischendurch wieder Energie tanken. Außerdem braucht ihr einen Tannenzapfen oder einen Granatapfel, um tiefer in die Höhle zu gelangen. Die Tannenzapfen könnt ihr im Wald von diversen Bäumen schütteln.

Mehr zu Roots of Pacha So gut wie Stardew Valley! Nach 10 Stunden sind wir von Roots of Pacha begeistert von Samara Summer

So geht ihr in der Höhle vor

Am Eingang der Höhle begegnet ihr drei Geister-Glyptodonten (sie sehen wie Gürteltiere aus). Sie erklären euch das generelle Konzept der Höhle: Zerstört Steine, um weitere Räume zu öffnen.

Bald trefft ihr in einem der Räume auf eine große Gürteltier-Statue. Wählt den Granatapfel oder Tannenzapfen aus und interagiert mit der Statue. Daraufhin beginnt eine Art Quiz und ihr sollt danach beantworten, wie viele Gürteltiere in der Zwischensequenz zu sehen waren.

Antwort auf die Rätselfrage: Die Antwort lautet fünf. Das ganze Rätsel sollte euch aber auch ohne die Antwort zu kennen nicht vor allzu große Schwierigkeiten stellen.

Endlich Feuerstein! Im Anschluss öffnet sich ein neuer Raum in der Höhle und darin findet ihr euren ersten Feuerstein. Der unterscheidet sich durch weiße Flecken oder Brocken, die die anderen Steine allesamt nicht haben. Bearbeitet ihn mit der Handaxt und sammelt den Feuerstein ein.

Schnellreise in der Höhle: Im Anschluss an das Quiz und euren ersten Feuerstein-Fund könnt ihr in der Höhle auch die Schnellreisefunktion benutzen. Die funktioniert über die Löcher in der Wand mit einer kleinen, blauen Spirale darüber.

3:01 Roots of Pacha - Das Steinzeit-Stardew Valley hat endlich einen Release-Termin

Was ist Feuerstein und wofür brauche ich die Ressource?

Feuerstein ist eine wichtige Ressource. Es gibt also nicht nur das eine Feuerstein-Item, sondern ihr könnt jede Menge davon sammeln. Wie bei Steinen, nur eben etwas fortgeschrittener und noch hilfreicher.

Dafür braucht ihr es: Feuerstein dient in Roots of Pacha als Grundlage für die richtigen Werkzeuge, die nach und nach eure Handaxt aus normalem Stein ersetzen. Auch Waffen basieren auf der Ressource Feuerstein.

Wollt ihr also irgendwann Hartholz sammeln, alle Bäume fällen, größere, robustere Felsbrocken zerkleinern und dergleichen, kommt ihr nicht daran vorbei, Feuerstein einzusammeln. Am besten sackt ihr das Zeug immer ein, wenn ihr es seht.

Spielt ihr schon fleißig das Steinzeit-Stardew Valley? Wonach sucht ihr noch in Roots of Pacha?