Roots of Pacha Bären-Totem: Alle Opfergaben und das Rätsel lösen

Mit diesem Guide löst ihr das Rätsel zum Bärin-Totem im Handumdrehen.

Solltet ihr das Affen-Totem hinter euch gelassen haben, erwartet euch in der Höhle von Roots of Pacha das letzte Totem, das offiziell die Bärin heißt. Auch das Bären-Totem verlangt Opfergaben von euch und stellt euch vor ein Rätsel, das ihr lösen müsst. Dieser Guide verrät euch den Standort des Totems, welche Opfergaben ihr benötigt und wie ihr die Prüfung besteht.

Roots of Pacha: So knackt ihr das Rätsel des Bären-Totems

Wo ist das Bären-Totem? Solltet ihr den Raum des Totems bereits gefunden haben, müsst ihr nur zum Raum der Bärin schnellreisen. Habt ihr den Punkt noch nicht freigeschaltet, müsst ihr für den Weg die folgenden Items in eurem Inventar mitführen bzw. freigeschaltet haben:

Kupfersichel zum Schneiden von Gras

Wassereimer

Kraft des Affen-Totems und des Eulen-Totems

Auf der Karte haben wir euch markieren, in welchem Raum sich die Bärin befindet. Das Bären-Totem ist das letzte, auf das ihr in der Höhle treffen solltet:

Der Raum befindet sich direkt dort, wo der Pfeil hinzeigt.

Welche Opfergaben brauche ich? Es gibt drei Hinweise darauf, was die Bärin haben möchte. Legt von links nach rechts die folgenden Gegenstände auf das Bärentotem:

Honig

Wein

Käse

Nachdem ihr die Opfergaben platziert habt, könnt ihr die Prüfung beginnen. Hierzu werdet ihr in einen anderen Raum teleportiert, in dem ihr die Kraft der Bärin nutzen könnt.

Ihr könnt die Bärin rufen, um mehrere Steine gleichzeitig zu zertrümmern.

Wie geht die Prüfung? Durch das Bären-Totem könnt ihr mehrere Steine, die sich vor euch im Weg befinden, auf einmal zerstören. Das funktioniert, indem ihr die Bärenkrallen aufhebt, die ihr unter manchen Steine findet und dann benutzt. Ihr müsst vier Hinweise in jeweils einem anderen Raum finden, um das Rätsel zu lösen.

In jedem der vier Räume befindet sich unterhalb der Felsen eine rote Pranke. Dabei handelt es sich um den Hinweis, den ihr für das Rätsel braucht. Habt ihr alle vier Bärenpranken gefunden, kehrt ihr zum Anfangspunkt zurück.

Die Pranken haben wir an folgenden Stellen gefunden (sollten sie doch an wechselnden Stellen sein, findet ihr sie aber auch schnell beim Ausprobieren, da ihr mehrere Steine gleichzeitig zertrümmern könnt):

Im westlichen Raum befindet sich die Pranke in der unteren, linken Ecke

Im östlichen Raum befindet sich die Pranke in der oberen, rechten Ecke

Im südöstlichen Raum befindet sich die Pranke in der ersten Pfütze nahe dem Eingang

Im südwestlichen Raum befindet sich die Pranke weit unten

Dort angekommen müsst ihr den Tag, den der Bär erlebt hat, bildlich nachstellen. Für die richtige Reihenfolge müsst ihr die folgenden vier Bilder von links nach rechts anordnen:

Den Bären im Fluss (Wellen unterhalb eines Bärenkopfes)

Zwei Bären, die Spaß haben (Die Bären stehen sich gegenüber und spielen)

Nahrungsmittel (Granatapfel, Fisch und Wurzel)

Den Nachthimmel (Mond und Sterne)

Hier seht ihr die Bilder.

Was passiert danach? Sobald das letzte Bild korrekt eingesetzt wird, öffnet sich eine Tür und ihr müsst durch den Gang laufen. Dort angekommen, erlebt ihr eine Zwischensequenz.

Ihr erhaltet danach die Kraft, die Steine mit dem Tatzensymbol zu zerstören, die sich in der Höhle befinden. Dadurch eröffnen sich neue Räume, die ihr erkunden könnt. Ihr könnt außerdem ab jetzt Bärenkrallen in Steinen finden, mit denen ihr wie in der Prüfung mehrere Steine gleichzeitig zerstören könnt.