Roots of Pacha: Alle 13 Charaktere, die ihr romancen könnt und die besten Geschenke für sie

Wir stellen euch alle Charaktere vor, die ihr romancen könnt und nennen die perfekten Geschenke.

In Roots of Pacha könnt ihr insgesamt 13 Charaktere daten. Die meisten davon sind Pachaner*innen, drei Singles gibt es aber auch in den anderen Clans. Eure Beziehung zu anderen Charakteren könnt ihr unter anderem durch Geschenke verbessern. Wir stellen euch die Singles vor und verraten euch, welche Mitbringsel sie am liebsten mögen.

Hier geht es direkt zur gesuchten Person:

Perfekte Geschenke für die Charaktere

Wir stellen euch die Singles vor und nennen in einer Liste die Geschenke, die diese Charakter lieben (via fandom.com). Es gibt außerdem Mitbringsel, die die Personen mögen, auf die sie neutral reagieren, die sie nicht mögen oder hassen.

Tipp: Habt ihr einen Gegenstand einmal an eine Person verschenkt, könnt ihr im Charakter-Menü nachlesen, wie ihm oder ihr dieser gefallen hat. Falls ihr also kein perfektes Geschenk für eine Person bereit habt, könnt ihr deren Vorlieben unter den Items herausfinden, die ihr oft zur Hand habt. Richtig gut beraten, seid ihr mit Mangos. Die lieben nämlich fast alle Charaktere.

Falls ihr ein gekochtes Gericht verschenken wollt, findet ihr unseren Rezept-Guide hier:

Alle 13 Singles aus dem Pacha-Clan

Era

Era gehört nicht von Anfang an zum Pacha-Clan. Ihre Familie stößt erst später dazu. Sie vermisst ihre alte Heimat und nutzt Gerichte aus dieser, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Mango

Chili

Kürbis

Mandelmilch

Oregano

Peridot

Essig aus Zitrone

Silber

Öl aus Avocado

Souffle

Injera

Frer

Frer ist der Fischer des Clans. Neben dieser Beschäftigung faulenzt er auch gerne mal ein wenig. Seine beste Freundin ist Illoe, allerdings ist diese Freundschaft durch ein Ereignis in der Vergangenheit und seine Schuldgefühle belastet.

Mango

Kohlrabi

Saft aus Tomaten

Zeus

Trumpet

Sardius

Bärenklaue

Mediterraner gegrillter Fisch

Pasta of the Sea

Garrek

Garrek ist sozusagen ein Steinzeit-Nerd. Er ist ein Tüftler, der am liebsten darüber nachdenkt, wie Dinge funktionieren und Neues entwirft. Da er aber nicht allzu praktisch veranlagt ist, wissen nicht alle im Clan seine Stärken zu schätzen.

Mango

Saft aus Rotrübe

beliebiger Pilzkäse

beliebiger Met

Seetang

Jaspis

beliebiges Fleisch

Pilz-Tarte

Duxelles

Ibon

Ibon ist Musikerin und steht dabei ständig im Schatten ihres Bruders Jelrod, der im Clan für seine Performances extrem beliebt ist. Das nagt stark an ihrem Selbstbewusstsein, da sie sich selbst für nicht gut genug hält.

Mango

Sonnenblume

Kohlrabi

Granatapfel

Ananas

Stechapfel-Blüte

Bier aus Wildroggen

Rosa Muschel

Amethyst

Sushi

Smörrebröd

Illoe

Illoe ist die gute Seele des Clans. Sie ist immer bemüht darum, sich nützlich zu machen und arbeitet dabei manchmal mehr als gut für sie ist. Sie interessiert sich außerdem für Heilkräuter.

Mango

Sonnenblume

Saft auf der Wildtraube

Weizenbier

Perlmutt

Wasserkresse

Klettenwurzel

Gold

Guanaco-Garn

Empanadas

Locro

rotrübe (eingelegt)

Jag

Jag ist womöglich das zurückhaltendste Mitglied des Pacha-Clans. Er ist höflich, aber distanziert und es braucht Zeit, das Eis zu brechen. Seine Aufgabe ist es, das Feuer zu hüten.

Sesam

beliebiger Honig

Hartholz

Rotes Fleisch (geräuchert)

Lavendel

Karotte (eingelegt)

Fleischeintopf

Steinbockmilch Kräuterkäse

Jelrod

Jelrod mangelt es bestimmt nicht an Selbstbewusstsein. Er ist ein im Clan beliebter und bewunderter Musiker. Besonders die Kinder hängen ihm ständig an den Fersen.

Mango

Wintererbse

beliebiger gealterter Käse

beliebiger gereifter Wein

Rotes Fleisch (geräuchert)

Wildreis (fermentiert)

Jaspis

Gold

Kokosnuss (getrocknet)

Brötchen

Milanesa

Jukk

Jukk ist der Sohn von Jizu und eifert seiner Mutter darin nach, ein richtig guter Schneider zu werden. Für ihn ist das eine echte Berufung. Er ist außerdem gut mit Ibon befreundet.

Mango

Chili

Kaktusfrucht

Broccoli

Knochen

Saphir

Perlmutt

Gold

Straußenfeder

Focaccia

Humita

Gereifter Wildtraubenwein

beliebiges Garn

Mana

Mana ist die Tochter des Pacha Clan-Anführers und extrem ehrgeizig. Ob bei Rennen oder anderen Tätigkeiten: Sie möchte sich immer beweisen und trainiert häufig.

Mango

Quinoa

Tomatensaft

Karottensaft

Kokosnussmilch

Mandelmilchkäse

Essig aus Kohl

Tomaten-Biscuit

Knoblauch (eingelegt)

Ananas Hühnchen

Voda

Beim Spielstart ist Voda noch ganz neu beim Clan. Sie ist eine begabte Fährtenleserin und schließt sich den Pachanern auf dem Weg zu ihrer neuen Siedlung an.

Mango

Tomate

Lavendel

Erdbeersaft

Buchweizen

Wilder Honig

Met aus Ananas

Tomate (sonnengetrocknet)

Auster

Haferkäse

Ramen

Popcorn

Alle Singles aus anderen Clans

Krak

Krak gehört zum Yakua-Clan, den ihr trefft, wenn ihr den Strand östlich des Dorfes erkunden könnt.

Sonnenblume

Kohl

Saft auf Mango

Saphir

Erdbeerhonig

Erdbeere (getrocknet)

Straußenfeder

Horn

Bier aus Wildreis

Seetangsalat

Calamari Salat

Touk

Touk gehört dem Mograni-Clan an, den ihr trefft, sobald ihr die Steppe westlich des Dorfs erkunden könnt. Er tut sich nicht unbedingt damit hervor, Probleme auf die clevere Art zu lösen ("Work harder, not smarter"), aber ist wirklich herzensgut, besonders wenn es um Tiere geht.

Mango

Kartoffel

Straußenei

Saft aus Wildweintraube

Ananas

Stechapfel-Blüte

Ziegenkäse

Peridot

Alfalfa

Rotes Fleisch (getrocknet)

Met aus Ananas

Gealterter Steinbock-Käse

Steinbockmilch Kräuterkäse

Spaghetti

Pizza

Vallah

Vallah ist Touks Bruder und gehört somit ebenfalls dem Mograni-Clan an. Im Gegensatz zu ihm ist sie allerdings sehr praktisch veranlagt und liebt es, Dinge zu bauen. Darum mag sie neben den perfekten Geschenken auch Ressourcen wie Obsidian oder Hartholz. Sie leidet unter den Vorurteilen, die manche aufgrund ihrer unterschiedlich gefärbten Augen haben.

Mango

Kohlrabi

Oregano

Rosmarin

Minze

Kupfer

Amethyst

Chili (sonnengetrocknet)

Pflanzliches Fleisch (geräuchert)

Ensalada Criolla

Stargazer (geräuchtert)

Met aus Kürbis

Roots of Pacha war zunächst einige Monate lang auf Steam im Early Access. Inzwischen ist Version 1.0 nicht nur auf PC, sondern auch auf PS4, PS5 und Switch erschienen. Bei uns im Test konnte die Stardew Valley-Alternative mit (fiktivem) Steinzeit-Setting ordentlich punkten.

Wie sieht es bei euch aus: Wen wollt ihr beschenken? Oder wolltet ihr euch erst mal ganz allgemein einen Überblick über eure Romance Optionen verschaffen?