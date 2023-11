In Roots of Pacha könnt ihr ein geheimes Pferde-Areal freischalten und ein neues Reittier abstauben

Das Pferde-Totem gewährt euch Zutritt zu einem geheimen Areal mit neuen Reittieren, aber dafür braucht ihr erst mal ein seltenes Kraut.

Nach dem Eulen-Totem stoßt ihr in der Höhle in Roots of Pacha irgendwann auf das Pferde-Totem. Wie bei den anderen Tier-Totems ist hier eine Opfergabe gefragt. Es handelt sich allerdings um ein sehr seltenes Kraut, für das ihr erst mal ein bestimmtes Areal freischalten müsst. Dann jedoch winkt gleich das nächste geheime Gebiet, in dem ihr ein neues Reittier zähmen könnt.

Alfalfa bekommen und Pferde-Totem lösen

Wenn ihr das Pferde-Totem in der Höhle erreicht, kann es sein, dass ihr ihm noch gar nicht die passende Opfergabe spenden könnt, weil ihr bisher nicht in das entsprechende Gebiet vorgedrungen seid. Bei dem gefragten Item handelt es sich um Alfalfa, das wild wächst, aber nur in einem bestimmten Areal des Dschungels.

Das ist das Areal, in dem es Alfalfa gibt und so gelangt ihr dort hin: Der Bereich befindet sich links unterhalb der Pyramide, wo sich Hühner tummeln. Bei dem gesuchten Gegenstand handelt sich um das grüne Kraut, das dort wächst. Zunächst blockieren aber Pflanzen euren Weg.

Damit diese verschwinden, müsst ihr erst zehn Prophezeiungen erfüllen, denn dann wird die Pyramide noch mal vergrößert und ein Erdbeben ermöglicht euer Durchkommen.

Um das zu schaffen, müsst ihr die Gebiete erkunden und Ideen mit den Clan-Mitgliedern umsetzen. Schaut also nach, welche Einzel-Errungenschaften euch noch fehlen. Vielleicht müsst ihr beispielsweise noch Baum-Setzlinge pflanzen, die ihr von Igrork bekommen könnt oder Ähnliches.

Außerdem solltet ihr schon mal in der Höhle weitergehen und das Pferde-Totem links liegenlassen. Wenn ihr weitere Räume erkundet, findet ihr das Affen- und Bären-Totem sowie die wichtigen neuen Materialien Kupfer und Zinn, die ihr für weitere Ideen braucht. Ihr müsst dafür erneut Opfergaben erbringen und Rätsel lösen.

Kehrt einfach zum Pferde-Totem zurück, sobald ihr den Bereich mit den Hühnern erreicht und dort Alfalfa gesammelt habt.

Ihr erreicht es ganz einfach über die Schnellreise. Nun öffnet sich ein Raum auf der linken Seite und ihr kommt zu einem bisher verborgenen Bereich der Savanne mit einer Herde Pferde. Ihr könnt sie jetzt genauso zähmen wie andere wilde Tiere, indem ihr ihnen Musik vorspielt.