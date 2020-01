Top-Rollenspiele für PS4, Xbox, Switch: 2020 wird legendär für RPG-Fans

Hielt sich das vergangene Jahr in Sachen Konsolen-RPGs eher zurück, geht es 2020 in die Vollen. Uns erwarten etliche vielversprechende Rollenspiel-Highlights für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Schon in der ersten Jahreshälfte geht's mit FF7 Remake, Nioh 2 und Cyberpunk 2077 richtig gut los.

In unserer Vorschauliste stellen wir euch 20 kommende RPG-Highlights für Konsolen genauer vor. Weiter unten im Artikel führen wir außerdem weitere Rollenspiele in einer Liste auf. Los geht's!

Da stetig neue Infos und Spiele angekündigt werden, werden wir diese Liste fortlaufend für euch updaten.

1. Dragon Ball Z Kakarot

Release: 17. Januar 2020

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: Son Goku und Co. sind zurück. Allerdings hauen sich die Z-Kämpfer diesmal in keinem Fighting-Game zu Klump, sondern erhalten mit Dragon Ball Z: Kakarot dieses Mal ein waschechten Action-Rollenspiel, in dem wir Quests annehmen, Erfahrungspunkte sammeln und aufleveln. Wie sich DBZ: Kakarot spielt, erfahrt ihr hier.

Diese Charaktere sind spielbar: Die Story deckt die komplette Z-Saga ab, von Radditz bis Buu. Dabei schlüpfen wir in die Kampfanzüge dieser beliebten Krieger:

Son Goku

Son Gohan

Vegeta

Piccolo

Zudem gibt's noch eine Reihe Support-Charaktere, die wir euch hier zeigen.

2. Final Fantasy 7 Remake

Release: 3. März 2020

Plattformen: PS4

Darum geht's: Final Fantasy 7 Remake ist die komplette Neuauflage des Rollenspielklassikers mit moderner Grafik, neuen Storyelementen und einem von Grund auf überarbeitetem Kampfsystem.

Das strikte Active Time Battle-System (ATB) wurde nämlich über Bord geworfen, nun bekommen wir eine Mischung aus dem bekannten ATB-, Action- und auch Taktikelementen.

FF7 kommt in Episoden: Am 2. März 2020 erscheint nicht das komplette Spiel, sondern lediglich Teil 1 des Remakes. Wie viele Episoden letztendlich kommen werden und wann die nächste Episode aufschlägt, weiß Square Enix bislang allerdings selbst noch nicht.

3. Nioh 2

Release: 13. März 2020

Plattformen: PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: Mit Nioh 2 schlagen wir uns durch die Welt eines knackigen Samurai-Actionspiels, dessen Kampfsystem wie im ersten Teil an Dark Souls angelehnt ist und das erneut von Team Ninja (Dead or Alive, Ninja Gaiden) entwickelt wird. Erneut ziehen wir in den Kampf gegen Yokai, Dämonen der japanischen Mythologie.

Der große Unterschied zum ersten Teil: Diesmal steuern wir nicht den Helden des ersten Teil, William, sondern können in einem Charaktereditor eine eigene Figur erstellen. Wie sich Nioh 2 spielt, erfahrt ihr in GamePros ausführlicher Preview.

4. Persona 5 Royal

Release: 31. März 2020

Plattformen: PS4

Darum geht's: Mit Persona 5 Royal erwartet uns die erweiterte Version des Originals aus dem Jahr 2017. Das JRPG ist im Grunde ein Dungeon Crawler mit Dating-/Social-Sim-Elementen.

Als Anführer der sogenannten Phantom Thieves drücken wir tagsüber die Schulbank, treffen Freunde und potenzielle Liebschaften. Nachts begeben wir uns hingegen in eine düstere Parallelwelt und bekämpfen Monster.

Was sind die Unterschiede zum Original?

das Spiel kommt mit deutschen Texten

Kasumi Yoshizawa, eine neue Heldin, die zu dem Phantom Thieves dazustößt. Sie hat natürlich einen eigenen Persona und beherrscht entsprechend neue Attacken

zudem gibt's neue Charaktere und Story-Elemente

neue Gegenden und Songs

neue Gegnerarten

und ein drittes Schulsemester

5. Cyberpunk 2077

Release: 16. April 2020

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: Cyberpunk 2077, das neue RPG der The Witcher-Macher CD Projekt RED schickt uns in die düstere Sci-Fi-Stadt Night City. In der Open World nehmen wir als Söldnerin oder Söldner V etliche Quests an, treffen weitreichende Entscheidungen arbeiten und uns nach und nach von der Unterwelt nach oben.

Jede Menge spielerische Freiheit: Wie wir dabei vorgehen, liegt natürlich in unserer Hand. Schlagen wir uns als Hacker durch Night City? Oder doch lieber als Nahkämpfer, der mit seinem Katana die Gliedmaßen seiner Gegner abtrennt? Konflikte können wir natürlich ebenso auf pazifistischem Wege lösen. Das gesamte Spiel lässt sich ohne einen einzigen Kill durchspielen.

6. Trials of Mana Remake

Release: 20. April 2020

Plattform: PS4, Switch, PC

Darum geht's: Nachdem bereits Secret of Mana eine Neuauflage erhalten hat, bekommt der Nachfolger Trials of Mana im Frühjahr 2020 ebenfalls ein Remake spendiert.

Neuer Look, neues Kampfsystem: Alle Charaktere und Umgebungen wurden von Grund auf neu gestaltet und sehen dementsprechend deutlich zeitgemäßer aus, als noch im Original für den SNES. Komplett neu ist außerdem das Kampfsystem. Sobald wir Gegnern begegnen, springt das Geschehen in eine Arena und wir können uns frei bewegen sowie angreifen.

Neue Story-Elemente: Auch im Nachfolger zu Secret of Mana zieht die Heldentruppe im Trio durch die Welt. Und das geht entweder im Koop oder aber mit zwei KI-Begleitern. Der Charakter, den ihr wählt, beeinflusst die Geschichte des Spiels. Das Remake ist darüber hinaus mit neuen Story-Variationen ausgestattet, auch für diejenigen die das Original über Umwege gespielt haben, dürfte also etwas Neues dabei sein.

7. Wasteland 3

Release: 19. Mai 2020

Plattform: PS4, Xbox One, PC

Darum geht's: Wasteland 3 spielen wir eine Gruppe Überlebender der Einheit "November" und kämpfen uns in taktischen Rundenschlachten durch ein postapokalyptisches Ödland. Das Setting basiert diesmal auf dem US-Bundesstaat Colorado, wo ihr eure Ranger-Basis ausbaut und dank eines überarbeiteten Dialogsystems mit allerlei NPCs ins Gespräch kommt.

Erstmals erhält die Wasteland-Serie einen Koop-Modus. Dabei können zwei Spieler die Kontrolle über eine Gruppe haben und sich dabei gegenseitig bei Missionen unterstützen. Der Fokus von Wasteland 3 liegt aber auf dem Singleplayer.

