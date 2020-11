Platin in Sackboy: A Big Adventure wird dank PS5-Feature einfacher

Sackboy kehrt auf der PlayStation 4 und PlayStation 5 in wenigen Wochen zurück und bringt Spieler*innen mit Sackboy: A Big Adventure ein neues Jump 'n' Run. Jetzt ist die Trophäenliste geleakt und zeigt, was ihr machen müsst für die begehrte Platin. Wer wirklich alles haben möchte, könnte aber auf der PS5 eine einfachere Zeit haben.

Das ist die Trophy-List für Sackboy: A Big Adventure

Die Trophäenliste wurde bekannt über die Webseite PSNProfiles und sieht auf den ersten Blick nicht allzu schwer aus. Hier die Liste im Überblick, jedoch beachtet, dass es sie bisher nur auf Englisch gibt:

Big Adventurer (Platin) - Even Scarlet didn't get all the trophies, you're truly a Knitted Knight of legend.

(Bronze) - Collect all the stickers in a single World. Squired Up (Bronze) - Discover the Trials of the Knitted Knights.

(Bronze) - Pick up and throw 30 of Vex's minions to their doom. Pop 'n' Lobber (Bronze) - Defeat 30 of Vex's minions from a distance.

(Bronze) - Defeat multiple minions simultaneously 10 times. Bounder (Bronze) - Defeat 30 of Vex's minions by bouncing on them.

(Bronze) - Stun 30 of Vex's minions. Fashionista (Bronze) - Complete your first Costume

(Bronze) - Earn a Gold rank in any Remix level. Knights of Gold (Bronze) - Earn a Gold rank in any Knitted Knight Trial.

(Bronze) - Complete Highs and Glows... without throwing the Whirltool. Slide Away (Bronze) - Over the course of your adventure, collect 3000 points while sliding.

(Bronze) - Collect a full chain of Timed Score Bubbles 30 times. Gymnastic Fantastic (Bronze) - While in the air, perform four actions before touching the ground.

(Bronze) - Pick up, and hold on to, a Boomblebee Hive for 60 seconds Buddy Beater (Bronze) - In multiplayer, get the top score on the scoreboard 20 times.

(Bronze) - Create your own custom Emote in Zom Zom's shop the show the world. Icon of Style (Bronze) - Save a custom-made costume to your Wardrobe.

(Bronze) - In multiplayer, start a dance party with your friends. Up high! (Bronze) - In multiplayer, high five with a friend.

(Bronze) - In multiplayer, clobber one of your chums as the champ. Stop! Thief! (Bronze) - In multiplayer, snatch an item from the clutches of another player.

(Bronze) - In multiplayer, get gold in any Knitted Knight Trial while carrying another Sackperson. Fun Multiplied (Bronze) - In multiplayer, complete a Teamwork Level.

(Bronze) - In multiplayer, snag the most Collectabells in a level 20 times. Savior (Silber) - In multiplayer, save your fallen friends from certain doom!

(Silber) - Find all of Gerald'S secret spots. Player's Player (Silber) - Find and pick up every fish, paintbrush and cocktail umbrella on your journey.

(Silber) - Ace 30 levels by completing them without dying. Best Friends (Silber) - In multiplayer mode, earn 10 Ace level goals.

(Silber) - Fill your wardrobe with 300 costume pieces. Master of One (Silber) - Get a golden level badge by completing all the Level Goals for a single level.

(Silber) - Achieve all the level goals for 10 different levels. Golden Boy (Gold) - Earn Gold on the scoreboard in 50 different levels!

Damit ihr Spoiler vermeiden könnt, sind hier die geheimen Trophäen, mit Story-Spoilern, noch einmal extra aufgelistet:

You've got potential, squire! (Bronze) - Faced off against the Master of the Uproar on the Soaring Summit.

(Bronze) - Cleared the Colossal Canopy if its pest problem. Sonar So Good (Bronze) - Defeated the Bringer of Nightmares at the bottom of the Ocean.

(Bronze) - Cleaned up N.A.O.M.I's code. Vex Vanquisher! (Bronze) - Triumphed over the vile Vex at the very center of Craftworld.

(Silber) - Defeated Vex, destroyed the Topsy Turver and saved Craftworld. Daydream Believer (Bronze) - Pushed back the Uproar for the first time.

(Bronze) - Simultaneously slapped each other. Best Friends Forever (Silber) - Teamed up to take down the Topsy Turver.

Falls ihr noch nicht genau wisst, was euch mit dem Spiel erwartet, werft doch einen Blick in den neuesten Story-Trailer:

Das solltet ihr beachten

Auch wenn vieles sehr einfach klingt, gibt es doch einige Besonderheiten, die letztlich schwieriger werden könnten, als zunächst gedacht.

Sehr viele Sammelobjekte: Die Trophäenliste hat am meisten Sammelachievements zu bieten. So müsst ihr unter anderem 300 Kostüme finden, Gold auf dem Scoreboard von über 50 Level erreichen, Geheimnisse aufdecken und sehr viel mehr. Bisher kennen wir weder den Umfang des Spiels, noch den Schwierigkeitsgrad. Aber alles zu sammeln könnte je nach Spiel sehr aufwendig werden.

Diesen Punkt könnte die PS5 jedoch deutlich vereinfachen. Mithilfe von Game Help, das neue PS5-Feature für alle mit aktiven PS Plus-Mitgliedschaften, zeigt direkt, wo euch etwas in einem Level noch fehlt. Ihr könnt so also ganz leicht sehen, wo euch was noch fehlt und vor allem dann auch wie ihr das Objekt erhalten könnt. Wenn es alles so funktioniert, wie von Sony angepriesen, dann könnte dieser Teil der Platin ein Klacks werden.

Multiplayer: Einige der Trophäen, wollen, dass ihr im Mehrspieler spielt. Dabei wird nicht darauf eingegangen, ob diese sowohl lokal als auch online gemacht werden können. Sehr wahrscheinlich ist, dass beides möglich ist und somit diese Achievements einfach geboostet werden können.

Nicht sterben: Eine bekannte Trophäe aus der LittleBigPlanet-Reihe kehrt auch wieder zurück. Ihr müsst nämlich 30 Level abschließen, ohne in diesen gestorben zu sein. Je nachdem, wie viele Level es gibt und wie der Schwierigkeitsgrad ansteigt, werdet ihr viel Geduld dafür aufbringen müssen.

Doppel-Platin möglich? Die bisherige Liste ist nämlich nur mit der PS4 vertaggt. Es kann also sehr gut möglich sein, dass die PS5-Version eine eigene, identische Liste bekommt und somit gleich Doppel-Platin erreicht werden kann. Es könnte auch einfach, sobald es bekannt ist, nachträglich mit der PS5 vertaggt werden.

Ob Doppel-Platin oder nicht, eine solltet ihr immerhin bekommen können, sofern ihr Lust habt, wirklich alles zu sammeln.

Werdet ihr versuchen, Platin in Sackboy zu erhalten, oder sind euch Trophäen sowieso völlig egal?