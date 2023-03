Sackboy ist ein richtig knuffiges Jump&Run, das ihr euch anschauen solltet.

Im April bekommt ihr mit dem PS Plus Essential Abo, also der günstigsten Variante des Sony-Services, wieder drei Bonus-Spiele für PS4 und PS5 ohne Zusatzkosten. Jetzt Sony hat die Katze inzwischen aus dem Sack gelassen: Neben Meet Your Maker und Tails of Iron ist auch Sackboy am Start. Dieses süße Jump&Run könnt ihr einzeln oder im (Couch- sowie Online-)Koop zocken – und es gibt einige Gründe, warum ihr es euch nicht entgehen lassen solltet.

Wann wird Sackboy mit PS Plus Essential verfügbar sein? Die neuen Spiele könnt ihr euch ab Mittwoch, dem 4. April schnappen.

Hüpfen, Ohrfeigen und Britney auf den Ohren

Sackboy: A Big Adventure ist 2020 als Fortsetzung der Little Big Planet-Reihe erschienen. Die Vorgängertitel müsst ihr aber nicht kennen, um mit dem kleinen Stoffmännchen Spaß zu haben. Mit Sacky hüpft und prügelt ihr euch durch niedliche bunt zusammengenähte Level, um den Bösewicht Vex zu stoppen.

Ihr verpasst euren Gegnern Ohfreigen oder haut sie mit einem wuchtigen Schlag aus der Luft zu Klump. Sogar witzige Waffen wie Regenschirme oder Fische könnt ihr unterwegs finden. Aber auch das Springen und Rennen kommt nicht zu kurz.

Denn Sacky hat jede Menge coole Moves für die Plattforming-Passagen auf Lager: Er kann zum Beispiel Hechtrollen absolvieren oder Angriffen mit Saltos ausweichen. Auch von seiner Greif-Fähigkeit macht der stoffige Held oft Gebrauch – sowohl in Sprungpassagen als auch, um uns Gegner zu schnappen und sie in den Abgrund zu befördern.

Wollt ihr mehr über das Spiel wissen? Hier geht's zu unserem Test:

Absolute Highlights sind die Musiklevels: Hier unterwirft sich alles dem Groove bekannter Popsongs wie "Toxic" von Britney Spears oder "Take on me" von A-ha – und das sorgt immer für gute Laune.

Zugegeben: Der Spielanfang fällt ein wenig langsam aus. Lasst euch davon aber nicht beirren. Nach ein bis zwei Stündchen nimmt das Spiel richtig Fahrt auf und begeistert mit kreativem Level-Design und tollen Ideen.

2:23 Sackboy: A Big Adventure - Knuddeliger Gameplay-Trailer kündigt Sackboys Einzug auf PS5 an

Ein richtig guter Couch- und Online-Koop-Titel

Klar macht die Hüpf- und Hau-Gaudi auch alleine Spaß, falls ihr aber immer auf der Suche nach guten Koop-Titeln seid, werdet ihr hier ebenfalls fündig. Ihr könnt das ganze Spiel nämlich in einer Truppe von bis zu vier Personen zocken – und das sowohl lokal, gemeinsam auf der Couch als auch online.

Und nicht nur das: Es ist sogar eine Mischung möglich. So können zwei Leute, die zusammen auf dem Sofa sitzen, sich mit zwei weiteren online zusammenschließen. Wir können den Koop-Modus nur empfehlen, weil er prädestiniert für witzige und chaotische Momente ist.

Hattet ihr Sackboy bereits auf dem Schirm und habt ihr Lust, es mal auszuprobieren?