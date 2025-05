Sony "entlässt" langjähriges PlayStation-Maskottchen und Fans können es kaum fassen

SackBoy aus LittleBigPlanet war lange Zeit so etwas wie ein PlayStation-Maskottchen, aber diese Zeiten sind vorbei.

Wenn ihr an Sony PlayStation denkt, welche Charaktere und Maskottchen fallen euch dann ein? Joel und Ellie aus The Last of Us, Aloy, Kratos oder vielleicht Ratchet und Clank? Lange Zeit dürfte wohl auch Sackboy aus den LittleBigPlanet-Spielen ein regelrechtes PlayStation-Maskottchen gewesen sein, ähnlich wie es Astro Bot ist. Aber diese Zeiten scheinen nun endgültig vorbei zu sein – zur großen Trauer vieler Fans.

Worum geht es hier? Vor jedem PlayStation Productions-Film kommt eine kurze Intro-Animation, in der sich die berühmtesten Sony-Figuren ein Stelldichein geben. Ihr könnt auch vor dem neuen Until Dawn-Kinofilm alle oben genannten Charaktere sehen, es gibt allerdings auch große Veränderungen: Sackboy ist nicht mehr mit von der Partie.

2:33 Until Dawn-Film enthüllt ersten richtigen Trailer und verrät baldigen Release

Wer sich den neuen Until Dawn-Film im Kino anschaut, sieht zunächst das altbekannte Logo-Intro. Wie gewohnt sehen wir die berühmtesten Figuren, aber Sackboy fehlt. Das kommt bei vielen Fans der Reihe überhaupt nicht gut an. Insbesondere deshalb, weil sie sowieso schon eine gefühlte Ewigkeit darauf warten, dass Sony ein neues LittleBigPlanet-Spiel ankündigt.

Aber es sieht nicht gut aus: Viele Sackboy-Fans werten die Entfernung des inoffiziellen PlayStation-Maskottchens als endgültiges Zeichen dafür, dass es bei Sony keine Liebe mehr für LittleBigPlanet (und wohl auch keine Pläne für ein neues Spiel) gibt. Dementsprechend harsch fallen einige Reaktionen darauf aus.

Hier könnt ihr den direkten Vergleich der Intros sehen. Oben die alte Version, in der vorne rechts noch Sackboy lauert und unten die neue Fassung ohne das liebenswerte Kerlchen:

Oh yeah I forgot to mention, I can confirm after seeing Until Dawn that Sackboy is not in the PlayStation Productions intro anymore (picture below is the 2023 version from Gran Turismo)



I don’t like this era of Sackboy erasure 😔 https://t.co/2u72IWEbYB pic.twitter.com/quz4gWMAws