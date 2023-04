PS Plus April 2023 - Neues Essential-Game hat haufenweise Gratis-Boni: Schnappt sie euch!

Sichert euch jetzt die Gratis-Inhalte.

Aktuell gibt es drei unterschiedliche Gratis-Titel für alle mit einem PS Plus-Abo. Die Spiele Meet your Maker, Tails of Iron und Sackboy: A Big Adventure sind sowohl für PS Plus Essential als auch für PS Plus Extra und PS Plus Premium erhältlich.

Für Sackboy: A Big Adventure gibt es im PS Store zahlreiche Mini-Erweiterungen, die ihr kostenlos herunterladen könnt. Wir verraten euch, welche Gratis-Inhalte es für den Titel gibt.

Sichert euch Gratis-Inhalte für Sackboy: A Big Adventure

Im PS Store gibt es über 40 unterschiedliche Kostüme für den kleinen Sackboy. Unter den Kostümen befinden sich zahlreiche Charaktere aus dem Hause Sony. So können wir Sackboy beispielsweise als Ellie aus The Last of Us Part 2 oder als Aloy aus Horizon Forbidden West einkleiden.

Daneben gibt es auch Kostüme, die nichts mit Sony zu tun haben. Beispiele dafür wären das Barock- oder das Renaissance-Kostüm. Neben den Kostümen gibt es außerdem ein Emotionenpaket mit sechs neuen Emotionen, mit denen Sackboy seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann. Zusätzlich kommt jedes der Kostüme mit einer eigenen Emotion.

Alle PS Plus Essential-Spiele für April 2023 im Überblick:

Wie sichere ich mir die Gratis-DLCs? Ihr müsst kein Geld in die Hand nehmen, um euch die Kostüme und Emotionen zu sichern. Die Boni sind komplett kostenlos. Ihr müsst sie also nur im PS Store heraussuchen und auf eure PS4- oder PS5-Konsole herunterladen.

Sackboy: A Big Adventure gibt es hier im Trailer zu bestaunen:

1:52 Sackboy: A Big Adventure - Neuer Trailer stellt die Story des Koop-Abenteuers vor

Worum geht es? In dem Titel schlüpfen wir in die Rolle von Sackboy oder Sackgirl, die wir bereits aus den Little Big Planet-Titeln kennen. Im Gegensatz zur Vorlage beinhaltet Sackboy: A Big Adventure reine Jump&Run-Level. Eines der Highlights sind die mit Charme und Kreativität vollgestopften Musik-Level.

Sackboy: A Big Adventure bietet viele Plattform-Level, die mit bis zu vier Spieler*innen absolviert werden können. Die zusätzlichen Mitstreitenden können sowohl lokal als auch online dazustoßen. Es gibt sogar einige exklusive Koop-Level.

Welche der Gratis-Kostüme sprechen euch am meisten an?