PS5: Sony führt mehrstündige Game Trials ein - aber (noch) nicht bei uns

Aktuell ist es nicht mehr selbstverständlich, dass Publisher Demo-Versionen zu ihren Spielen anbieten. Doch Sony möchte mit den Game Trials dem Aussterben von Demos entgegenwirken und verkündete jetzt, dass einige PS5-Titel angespielt werden können, ohne sie kaufen zu müssen. Wir erklären euch, wie das funktioniert und welchen großen Harken es leider noch gibt.

Demos zu Death Stranding und Sackboy nur in Großbritannien

Worum geht es? Wie Sony per Mail verkündete, können Spieler*innen die Vollversionen von beliebten PS5-Titeln nun vorab ohne zusätzliche Kosten für einen begrenzten Zeitraum ausprobieren. Twitter-User _wotta teilte folgende Mail, die er von Sony erhalten hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Welche Spiele können getestet werden? Ab sofort können die beiden PS5-Titel Death Stranding: Director’s Cut und Sackboy: A Big Adventure kostenlos heruntergeladen werden. Die „Free Trial“-Versionen stehen nur bis zum 28. Oktober 2021 zum Download bereit. Da sich die Aktion nur an PS5-Spiele richtet, wird die PS4-Version von Sackboy leider ausgeschlossen.

Was muss ich hierfür tun? Dazu müsst ihr euch im PS Store die jeweilige „Free Trial“-Version der beiden Spiele herunterladen. Diese findet ihr neben den Vollversionen des jeweiligen Titels:

Bislang ist die Aktion allerdings nur für Großbritannien gelistet. Spielende in Deutschland ohne UK-Account haben aktuell also keine Chance, an die Gratis-Demos zu kommen.

Wir haben bei Sony nachgefragt, ob die Aktion auch für Deutschland geplant ist. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Beitrag aktualisieren.

Regularien der PS5-Game Trials

Was muss ich sonst beachten? Die beiden Spiele können nur für einen begrenzten Zeitraum getestet werden. Death Stranding könnt ihr sechs Stunden lang testen, Sackboy dagegen nur fünf Stunden. Dabei solltet ihr allerdings beachten, dass die Zeit bereits läuft, sobald ihr mit dem Download des Spiels beginnt. Bei einer langen Internetleitung geht euch also wertvolle Zeit verloren.

Weitere News zu aktuellen PS5-Titeln im Überblick:

Falls ihr euch nach der Demo dazu entscheiden solltet, die Vollversion der beiden Spiele zu kaufen, könnt ihr aufatmen: Alle gesammelten Trophäen und Fortschritte werden in die Vollversion übernommen.

Wir dürfen gespannt sein, welche PS5-Spielen folgen in die Game Trials aufgenommen und ob auch andere Regionen in den Genuss der Gratis-Demos kommen werden.

Würdet ihr die Demos nutzen, sollten die Game Trials nach Deutschland kommen?