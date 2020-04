Die ersten drei Staffeln Sailor Moon laufen bald gratis auf YouTube. Das hat die Anime Streamingplattform Crunchyroll bekanntgegeben. Grund dafür ist der neue Sailor Moon-Film, der schon im September in Japan erscheinen soll.

Der Film Pretty Guardian Sailor Moon the Movie, der am 11. September 2020 in Japan anlaufen soll, erzählt die Geschehnisse der vierten Staffel nach, in der Chibiusa aus der Zukunft auftaucht und das Leben Bunnys und ihrer Freundinnen auf den Kopf stellt.

Damit sich Fans gebührend auf den Film vorbereiten können, stellt der Verleiher uns die drei Seasons, die zu der schicksalshaften Begegnung hinführen, gratis zur Verfügung.

Erscheinungstermine für die Sailor Moon-Folgen auf Youtube

Die Folgen sollen wöchentlich im Zehnerpack auf dem offiziellen Sailor Moon YouTube-Kanal erscheinen, bei 127 Folgen wird der Kanal eine ganze Weile beschäftigt sein.

Die Folgen aus Pretty Guardian Sailor Moon, Pretty Guardian Sailor Moon R und Pretty Guardian Sailor Moon S teilen sich wie folgt auf die nächsten Wochen auf:

24-30. April: "Pretty Guardian Sailor Moon" (1. bis 10. Episode)

1-7. Mai: "Pretty Guardian Sailor Moon" (11. bis 20. Episode)

8-14. Mai: "Pretty Guardian Sailor Moon" (21. bis 30. Episode)

15-21. Mai: "Pretty Guardian Sailor Moon" (31. bis 40. Episode)

22-28. Mai: "Pretty Guardian Sailor Moon" (41. bis 46. Episode) / "Pretty Guardian Sailor Moon R" (1. bis 4. Episode)

29. Mai - 4. Juni: "Pretty Guardian Sailor Moon R" (5. bis 14. Episode)

5-11. Juni: "Pretty Guardian Sailor Moon R" (15. bis 24. Episode)

12-18. Juni: "Pretty Guardian Sailor Moon R" (25. bis 34. Episode)

19-25. Juni: "Pretty Guardian Sailor Moon R" (35. bis 43. Episode) / "Pretty Guardian Sailor Moon S" (1. Episode)

26. Juni - 2. Juli: "Pretty Guardian Sailor Moon S" (2. bis 11. Episode)

3-9. Juli: "Pretty Guardian Sailor Moon S" (12. bs 21. Episode)

10-16. Juli: "Pretty Guardian Sailor Moon S" (22. bis 31. Episode)

17-23. Juli: "Pretty Guardian Sailor Moon S" (32. bis 38. Episode)

Es wird nicht erwähnt, in welcher Sprache die Serie laufen wird, wir vermuten jedoch eine japanische Fassung mit optionalen englischen Untertiteln.

Das erste Mal lief Sailor Moon übrigens 1995 im Fernsehen, und zwar einmal die Woche im ZDF. Doch erst, als die Serie ab 1997 täglich auf RTL 2 lief, schien die Aufmerksamkeit für die Sailor Krieger zu wachsen.