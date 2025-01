Dieser neue Netflix-Anime ist von John Wick inspiriert und gehört zu einem der beliebtesten Animes der Season

Sakamoto Days ist aktuell sehr beliebt. (Bild: Netflix)

Seit dem 11. Januar erscheint auf Netflix im wöchentlichen Rhythmus die erste Staffel der Anime-Umsetzung von Sakamoto Days. Die Manga-Vorlage läuft seit 2019 erfolgreich in der Shūkan Shōnen Jump. Die Geschichte ist stark von Hollywood-Actionfilmen inspiriert, was wohl auch zum Erfolg der Serie beitragen dürfte – aktuell läuft sie nämlich in den Top 10 auf Netflix.

Darum geht's in Sakamoto Days

Der gemütliche Taro Sakamoto lebt ein ruhiges Leben mit seiner Frau Aoi und seiner Tochter Hana. Zusammen mit Shin Asakura führt er einen kleinen Laden. Was man von außen kaum ahnen würde: Sakamoto war einst ein legendärer Auftragskiller. Auch Asakura stammt aus diesem Gewerbe und verehrt den mächtigen Sakamoto.

Die Vergangenheit holt die beiden natürlich ein und um ihre Familien zu schützen, müssen sie doch wieder zur Waffe greifen.

Der Plot kommt euch bekannt vor und erinnert euch frappierend an den Hollywood-Hit John Wick? Dann ist das kein Zufall!

Wie Sousuke Ishikawa, der Editor von Sakamoto Days, gegenüber Shonen Jump verraten hat, ist Autor und Erfinder Yuto Suzuki nämlich ein großer Filmfan. Suzuki wollte schon länger eine Geschichte rund um einen Auftragskiller schreiben und Ishikawa glaubt, dass Sakamoto Days eben von Filmen wie John Wick oder auch The Equalizer inspiriert wurde.

Auch wenn es in Sakamoto Days durchaus actionreich zugeht, ist der Anime natürlich nicht so düster wie die beiden angesprochenen Filmserien. Die Welt mit den vielen abgedrehten Auftragskillern erinnert zudem auch an Bullet Train und die weiteren Romane von Kōtarō Isaka.

Um Hauptfigur Sakamoto sympathischer und nahbarer zu machen, verzichten die Macher laut Ishikawa auf allzu heftige Gewaltdarstellungen. Als Ersatz gibt es einige sehr lustige Elemente, die der Geschichte eine gewisse Leichtigkeit verleihen sollen und sie so auch für jüngere Zuschauer*innen geeignet machen.

Die erste Staffel von Sakamoto Days erscheint seit dem 11. Januar wöchentlich auf Netflix. Jeden Samstag bis zum 22. März gibt es eine neue Folge. Danach legt die Serie eine Midseason-Pause ein. Der Rest der Staffel soll dann ab Juli 2025 ebenfalls im Wochenrhythmus erscheinen.

Habt ihr Sakamoto Days schon gesehen? Wie gefällt euch die Serie bisher?