Nur 1,79€ im PS Store: Dieses düstere Action-Highlight könnt ihr euch jetzt mit 90% Rabatt schnappen

Salt and Sanctuary ist aktuell im PS Store im Angebot.

Beim aktuell laufenden Sale im PlayStation Store kommen in regelmäßigen Abständen neue Angebote dazu, die ihr euch schnappen könnt. Diese Woche ist mit Salt and Sanctuary ein ziemlich gutes Action-Rollenspiel in den Sale gewandert, das wir euch nur ans Herz legen können. Wir stellen euch die Empfehlung einmal vor.

Um dieses Angebot im PlayStation Store geht es:

Spiel : Salt and Sanctuary

: Angebotspreis : 1,79 Euro

: 1,79 Euro regulärer Preis: 17,99 Euro (das entspricht einem Rabatt von 90%)

Bis wann gilt das Angebot noch? Ihr könnt euch das Spiel noch bis zum 29. Februar um 00:59 Uhr deutscher Zeit mit Rabatt schnappen.

Daneben gibt es auch noch zahlreiche weitere Angebote im PS Store, da die Deals aber wöchentlich erweitert werden, gelten einige von ihnen nur noch bis zum 22. Februar. Schaut also bei den Spielen genau hin.

Das ist Salt and Sanctuary

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Metacritic-Wertung: 84 Punkte

Darum geht's: Das Action-RPG Salt and Sanctuary erinnert stark an Dark Souls, nur das es stattdessen mit 2D-Grafik daher kommt. Ihr erkundet also die düstere Spielwelt eines verfluchten Reiches und müsst euch jeder Menge knackigen Kämpfen stellen. Besiegte Gegner lassen dabei die namensgebende Währung Salz fallen, mit der ihr aufleveln könnt. Sterbt ihr dagegen, schnappen sich eure Feinde das Salz und ihr müsst es euch erst zurückholen.

Zusätzlich zum Action-Gameplay gibt es aber auch Plattforming und RPG-Aspekte. So könnt ihr etliche Waffen, Rüstungsteile, Zaubersprüche und Co. fertigen und verbessern und aus unterschiedlichen Klassen auswählen. Außerdem gibt es einen lokalen Koop-Modus, mit dem ihr auch zu zweit zocken könnt.

Pro und Contra von Salt and Sanctuary: Besonders die dichte und düstere Atmosphäre in der riesigen Spielwelt gekoppelt mit den knackigen Kämpfen macht den Reiz von Salt and Sanctuary aus. Die Kämpfe sind dabei fordernd, aber fair und bieten genug Abwechslung über die rund 20 Stunden Spielzeit.

Während das gnadenlose Spielprinzip aber Neulinge durchaus frustrieren kann, kommen die Gefechte nicht an den Schwierigkeitsgrad eines Dark Souls heran. Veteranen könnte also mitunter die Herausforderung fehlen.