1,99€ im eShop: Switch-Highlight mit 93 auf Metacritic solltet ihr unbedingt zocken

Inside könnt ihr aktuell mit 90% Rabatt aus dem eShop fischen.

Bereits mit Limbo ist Entwickler Playdead 2010 eines der bis heute atmosphärischsten Adventures gelungen. Beim Stöbern durch den Nintendo eShop sind wir über das zweite Spiel der Dänen gestolpert, das aktuell nicht nur stark reduziert ist, sondern seinem geistigen Vorgänger durch seine unheilvolle und mystische Atmo in nichts nachsteht.

Inside im Switch-Angebot

Preis: 1,99 Euro (statt 19,99 Euro)

1,99 Euro (statt 19,99 Euro) Angebot gültig bis: 01. März 2024

01. März 2024 Gut zu wissen: Inside findet ihr aktuell auch im Xbox Game Pass

Das müsst ihr über Inside wissen

Was ist Inside für ein Spiel? In Inside schlummert ein düsteres Mystery-Adventure, in dem ihr aus der Seitansicht von links nach rechts durch die Spielwelt lauft, Geschicklichkeits-Passagen meistert und gelegentlich kleine Puzzles löst.

Was macht Inside so besonders? Das Inside nicht nur im GamePro-Test ein "sehr gut" abstauben konnte, sondern auch auf Metacritic auf der meistgetesteten Plattform bei einem Score von 93 Punkten steht, liegt vor allem an zwei Punkten:

Eine grandiose Atmosphäre: Ob in düsteren Fabrikhallen oder Unterwasser, dank einer tollen Lichtstimmung und dem Tod, der an jeder Ecke lauert, packt euch das Adventure von der ersten bis zu letzten Minute.

Ob in düsteren Fabrikhallen oder Unterwasser, dank einer tollen Lichtstimmung und dem Tod, der an jeder Ecke lauert, packt euch das Adventure von der ersten bis zu letzten Minute. Ein Ende, das ihr so schnell nicht vergesst: Zwar erzählt Inside das Abenteuer des kleinen Jungen mit dem roten Pulli ganze ohne Worte, herauszufinden, was in der surrealen und mysteriösen Spielwelt vor sich geht, packt jedoch enorm. Auch, da ihr das Ende von Inside so schnell sicher nicht vergesst – versprochen!

Weitere Infos zu Inside bekommt ihr oben im Test-Video oder direkt hier im GamePro-Test der Nintendo Switch-Version von Kollege Mirco:

Wie lange dauert Inside? Das Adventure könnt ihr problemlos an einem Wochenende durchspielen und bietet eine Spielzeit von ca. 4 Stunden.

Erwartet solltet ihr kein Spiel mit vielen Nebenaufgaben, Sammelkram oder alternativen Lösungswegen, sondern vielmehr ein lineares Erlebnis, das euch für kurze Zeit voll in seine Spielwelt hineinzieht.

Inside trieft vor düsterer Atmosphäre.