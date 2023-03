Samsung 980 Pro: Beliebte PS5 SSD jetzt mit hochwertigem be quiet!-Heatsink im Angebot sichern

Die NVMe SSD Samsung 980 Pro gibt es jetzt im Bundle mit dem bequiet! MC1 Heatsink günstig im Angebot.

Bei Cyberport könnt ihr gerade die beliebte PS5-SSD Samsung 980 Pro in der Version mit 1 TB Speicherplatz günstig im Bundle mit dem hochwertigen Heatsink be quiet! MC1 bekommen. Für beides zusammen zahlt ihr nur noch 99,90€ (UVP: 141,80€). Das Angebot gilt theoretisch noch bis Ende des Monats, es könnte aber natürlich auch schon sehr viel früher ausverkauft sein. Der Versand ist kostenlos. Hier geht’s zum Deal:

Falls ihr auf den Heatsink pfeifen wollt, könnt ihr euch die SSD gerade übrigens auch für 98,90€ bei Amazon im Angebot sichern. Der eine Euro Aufpreis für den Kühlkörper lohnt sich aber allemal. Einzeln könnt ihr den be quiet! MC1 laut der Vergleichsplattform Idealo nämlich gerade nirgendwo für weniger als 13,89€ inklusive Versand bekommen.

Was taugt die Samsung 980 Pro SSD für die PS5?

Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s ist die Samsung 980 Pro sehr gut für PS5 geeignet.

Hohe Geschwindigkeit: Die NVMe SSD Samsung 980 Pro ist eine der beliebtesten PS5-SSDs. Sie verfügt nicht nur über den richtigen Formfaktor (M.2 2280), um in Sonys Konsole zu passen, sondern ist mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.000 MB/s auch mehr als schnell genug. Die PlayStation 5 braucht eine NVME SSD mit mindestens 5.500 MB/s Lesegeschwindigkeit. Die Samsung 980 Pro hat mit bis zu 5.000 MB/s übrigens auch eine sehr ansehnliche Schreibgeschwindigkeit, das ist für die PS5 aber nicht so entscheidend.

Kein Risiko dank Heatsink: Die Samsung 980 Pro funktioniert prinzipiell zwar auch ohne Heatsink in der PS5. Dann besteht aber gerade bei langen Gaming-Sessions ein gewisses Risiko, dass es zur Überhitzung und infolgedessen zu Abstürzen kommt. Mit einem hochwertigen Kühlkörper wie dem be quiet! MC1 könnt ihr euch ganz sicher sein, dass ihr von solchen Problemen verschont bleibt, ganz egal, wie lange ihr an eurer PS5 zockt.

