Samsungs beste PS5-SSD im Angebot: 2TB schnellen Speicher jetzt rund 110€ günstiger sichern!

Durch den neuen MediaMarkt-Sale könnt ihr die PS5-SSD Samsung 990 Pro mit 2TB und Heatsink jetzt zum Top-Preis abstauben!

Wer mehr Speicherplatz für die PlayStation 5 braucht und bei der Geschwindigkeit keine Kompromisse machen will, findet jetzt bei MediaMarkt ein hervorragendes Angebot. Dort könnt ihr nämlich gerade Samsungs beste PS5-SSD, die Samsung 990 Pro, günstig abstauben. Auf die Version mit 2TB Speicherplatz und Heatsink bekommt aktuell stolze 111,99€ Rabatt!

Das Angebot ist Teil des kürzlich gestarteten WSV-Sales bei MediaMarkt, der noch bis zum 27. Januar um 9 Uhr morgens läuft. Natürlich könnte die SSD aber auch schon vorher ausverkauft sein.

Samsung 990 Pro: Was bietet Samsungs beste PS5-SSD?

Die Samsung 990 Pro ist eine der besten PS5-SSDs auf dem Markt und aktuell trotzdem ähnlich günstig wie deutlich schwächere Modelle.

Die Samsung 990 Pro gehört zu den beliebtesten PS5-SSDs auf dem Markt. Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 7.450 MB/s liegt sie nahe am Maximum dessen, was mit dem PCIe-4.0-Anschluss der PS5 überhaupt möglich ist. Das bedeutet, dass ihr mit sehr kurzen Ladezeiten in euren Spielen rechnen könnt.

Die Samsung 990 Pro ist günstigeren SSDs aber nicht nur aufgrund der hohen maximalen Geschwindigkeit überlegen, sie hält ihre Geschwindigkeit auch besser als die meisten Konkurrenten und bietet kürzere Zugriffszeiten. Wer also die Ladezeiten so kurz wie möglich halten will, ist hier genau richtig. Sind eure Ansprüche nicht so hoch, könnt ihr aber auch mit normalerweise günstigeren SSDs wie etwa der Kingston Fury Renegade gute Leistung bekommen.

Mit ihrem Heatsink ist die Samsung 990 Pro SSD optimal für die PS5 ausgestattet.

Ein großer Vorteil der von MediaMarkt angebotenen Version der Samsung 990 Pro ist, dass sie bereits über einen Heatsink verfügt, der genau die richtige Größe für die PS5 hat. Sony empfiehlt die Verwendung eines solchen Kühlkörpers, da es ansonsten in seltenen Fällen zu einer Überhitzung der SSD und dadurch zur Drosselung ihrer Leistung kommen könnte. Mit der Heatsink-Version der Samsung 990 Pro braucht ihr euch um solche Probleme keine Sorgen zu machen.

